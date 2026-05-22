VIDEO | Clubul Sportiv Municipal Aiud, cu un pas mai aproape de înființare: ,,Un nou început pentru sportul aiudean”
Clubul Sportiv Municipal Aiud, cu un pas mai aproape de înființare: ,,Un nou început pentru sportul aiudean”
Recent a fost aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Municipal care marchează ,,un nou început pentru sportul aiudean”.
Administrația publică din oraș transmite că acesta este un pas esențial pentru viitorul sportului din Aiud, și implicit în susținerea tinerilor pentru a face sport.
,,Un nou început pentru sportul aiudean”
Edilul din Aiud, Dragoș Crișan, a explicat că, prin acest proiect, se dorește oferirea de condiții optime celor tineri și a sportivilor.
,,Un nou început pentru sportul aiudean! Înființarea Clubului Sportiv Municipal reprezintă un pas esențial pentru viitorul sportului din Aiud și pentru susținerea tinerilor din orașului nostru. Ne dorim să oferim copiilor și sportivilor condiții mai bune, sprijin real și șansa de a performa acasă, la Aiud.
Îl felicit pe colegul meu consilier, Ursa Ionut Claudiu, pentru implicarea și munca depusă în realizarea acestui proiect important pentru comunitatea noastră.
Sportul aiudean renaște, iar împreună construim un Club durabil pentru generațiile viitoare!”, a scris edilul din Aiud, Dragoș Crișan, pe o rețea de socializare.
,,Împreună reușim să readucem la viață sportul aiudean”
,,Împreună reușim să readucem la viață sportul aiudean! Ieri a fost aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Municipal, instituție publică de interes local cu personalitate juridică. În perioada următoare vor fi ocupate prin concurs posturile disponibile, urmând ca apoi să deschidem oficial clubul pentru toți aiudenii. Sportul aiudean renaște!”, a povestit, pe o rețea de socializare, Ursa Ionuț Claudiu, consilier în Aiud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU în localitatea Petrisat: O anexă gospodărească a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU în localitatea Petrisat: O anexă gospodărească a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Blaj Pompierii din Blaj intervin, vineri seara, 22 mai 2026, în satul Petrisat, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Conform ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit in mun. Blaj, sat Petrisat. […]
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN75, la Câmpeni: Patru autoturisme, implicate
ACCIDENT rutier pe DN75, la Câmpeni: Patru autoturisme, implicate Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc pe DN75, pe raza orașului Câmpeni. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN75, pe raza orașului Câmpeni. […]
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează evenimentul „UAB in the CITADEL” în Cetatea Alba Carolina: Ateliere interactive, activități sportive și prezentări de drone, robotică și inteligență artificială. PROGRAMUL
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează evenimentul „UAB in the CITADEL” în Cetatea Alba Carolina: Ateliere interactive, activități sportive și prezentări de drone, robotică și inteligență artificială. PROGRAMUL Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Relații Internaționale și Centrul de Imagine și Marketing, organizează în perioada 28 – 29 mai […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: ,,În România avem cea mai mare inflație din Europa deoarece avem și cea mai mare anomalie monetară”
Economistul Radu Georgescu: ,,În România avem cea mai mare inflație din Europa deoarece avem și cea mai mare anomalie monetară”...
Ultimatum ANAF: Explozie de căutări despre Declarația Unică 2026, de teama popririlor ANAF
Ultimatum ANAF: Explozie de căutări despre Declarația Unică 2026, de teama popririlor ANAF Peste un milion de români care obțin...
Știrea Zilei
VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, show spectaculos în semifinala Românii au Talent: „M-am topit pur și simplu. Sunteți adorabili”
Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, show spectaculos în semifinala Românii au Talent: „M-am...
Ar fi procurat și vândut în Alba Iulia și Sibiu produse psihoactive printr-o aplicație de mesagerie criptată: Bărbat de 41 de ani, CERCETAT de BCCO și DIICOT Alba Iulia
Ar fi procurat și vândut în Alba Iulia și Sibiu produse psihoactive printr-o aplicație de mesagerie criptată: Bărbat de 41...
Curier Județean
INCENDIU în localitatea Petrisat: O anexă gospodărească a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU în localitatea Petrisat: O anexă gospodărească a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Blaj Pompierii din Blaj intervin,...
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN75, la Câmpeni: Patru autoturisme, implicate
ACCIDENT rutier pe DN75, la Câmpeni: Patru autoturisme, implicate Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme a...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...