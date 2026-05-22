VIDEO | Clubul Sportiv Municipal Aiud, cu un pas mai aproape de înființare: ,,Un nou început pentru sportul aiudean”

Clubul Sportiv Municipal Aiud, cu un pas mai aproape de înființare: ,,Un nou început pentru sportul aiudean”

Recent a fost aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Municipal care marchează ,,un nou început pentru sportul aiudean”.

Administrația publică din oraș transmite că acesta este un pas esențial pentru viitorul sportului din Aiud, și implicit în susținerea tinerilor pentru a face sport.

,,Un nou început pentru sportul aiudean”

Edilul din Aiud, Dragoș Crișan, a explicat că, prin acest proiect, se dorește oferirea de condiții optime celor tineri și a sportivilor.

,,Un nou început pentru sportul aiudean! Înființarea Clubului Sportiv Municipal reprezintă un pas esențial pentru viitorul sportului din Aiud și pentru susținerea tinerilor din orașului nostru. Ne dorim să oferim copiilor și sportivilor condiții mai bune, sprijin real și șansa de a performa acasă, la Aiud.

Îl felicit pe colegul meu consilier, Ursa Ionut Claudiu, pentru implicarea și munca depusă în realizarea acestui proiect important pentru comunitatea noastră.

Sportul aiudean renaște, iar împreună construim un Club durabil pentru generațiile viitoare!”, a scris edilul din Aiud, Dragoș Crișan, pe o rețea de socializare.

,,Împreună reușim să readucem la viață sportul aiudean”

,,Împreună reușim să readucem la viață sportul aiudean! Ieri a fost aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Municipal, instituție publică de interes local cu personalitate juridică. În perioada următoare vor fi ocupate prin concurs posturile disponibile, urmând ca apoi să deschidem oficial clubul pentru toți aiudenii. Sportul aiudean renaște!”, a povestit, pe o rețea de socializare, Ursa Ionuț Claudiu, consilier în Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI