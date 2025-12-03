Salariul mediu brut în județul Alba, aproape 7.800 de lei. Locul 17 la nivel național: Creștere de 4,5% față de septembrie 2024
Salariul mediu crește ușor, dar rămâne sub media țării: Cât au încasat angajații din Alba în luna septembrie. Statistici
Piața muncii din județul Alba a înregistrat o evoluție modestă în luna septembrie 2025, atât în privința numărului de salariați, cât și a veniturilor.
Efectivul forței de muncă a ajuns la 101.969 de persoane, o creștere ușoară, de sub un procent, față de anul trecut. În ceea ce privește banii încasați efectiv, câștigul salarial mediu net a fost de 4.698 lei, în creștere cu 90 de lei față de luna august.
Efectivul de salariați și câștigul salarial mediu în luna septembrie 2025 în județul Alba
Efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii septembrie 2025 a fost de 101969 persoane (1,8% din total ţară, 5783386 salariati), în scadere faţă de luna anterioară cu 51 persoane și în creștere cu 687 persoane față de luna corespunzătoare din anul 2024 (+0,7%). Pe cele trei sectoare de activitate, situaţia se prezintă astfel:
În luna septembrie 2025 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 7798 lei, cu 128 lei mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară (+1,7%) și mai mare cu 333 lei (+4,5%) față de luna septembrie 2024. Câştigul salarial mediu net în aceasta luna a fost de 4698 lei, mai mare cu 90 lei (+2%) decât în luna anterioară si mai mare cu 55 lei (+1,2%) față de luna septembrie 2024.
Castiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat salariații din industrie și construcții (4777 lei) și cei din agricultura și silvicultura ( 4730 lei), în timp ce salariații din servicii au realizat un castig salarial net de 4615 lei, cu 83 lei mai mic decât cel înregistrat pe total economie la nivel judetean.
Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna septembrie 2025 (4698 lei), poziţionează judeţul pe locul 17 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.
Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna septembrie 2025 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1280 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 745 lei.
Indicele câştigului salarial real în luna septembrie 2025 faţă de luna anterioară a fost de 99,86%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 92,11%.
