Salariul mediu brut în județul Alba, 8.130 de lei. Locul 15 la nivel național: creștere lunară, dar SCĂDERE anuală a salariului net

În luna noiembrie 2025, câștigul salarial mediu brut în județul Alba a fost de 8.130 de lei, cu 339 de lei mai mare față de luna precedentă (+4,4%) și cu 111 lei peste nivelul din noiembrie 2024 (+1,4%).

În ceea ce privește câștigul salarial mediu net, acesta a ajuns la 4.898 de lei, în creștere cu 199 de lei (+4,2%) față de luna octombrie 2025, însă mai mic cu 84 de lei comparativ cu noiembrie 2024 (-1,7%).

,,Efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii noiembrie 2025 a fost de 101855 persoane (1,8% din total ţară, 5776980 salariati), în scadere faţă de luna anterioară cu 81 persoane și în creștere cu 504 persoane față de luna corespunzătoare din anul 2024 (+0,5%)”, se arată în datele Direcției Regionale de Statistică Alba.

Pe cele trei sectoare de activitate, situaţia se prezintă astfel:

Castiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat salariații din industrie și construcții (5216 lei) si cei din agricultura si silvicultura ( 4682 lei), in timp ce salariații din servicii au realizat un castig salarial net de 4599 lei, cu 299 lei mai mic decat cel înregistrat pe total economie la nivel judetean.

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna noiembrie 2025 (4898 lei), poziţionează judeţul pe locul 15 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.

Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna octombrie 2025 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1241 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 717 lei.

Indicele câştigului salarial real în luna noiembrie 2025 faţă de luna anterioară a fost de 103,80%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 89,57%.

Alba, singurul județ cu scădere anuală a salariului net din Regiunea Centru

În comparație cu noiembrie 2024, câștigul salarial mediu net a crescut în majoritatea județelor din Regiunea Centru: Harghita (+8,9%), Mureș (+7,3%), Brașov (+5,2%), Sibiu (+2,2%) și Covasna (+1,9%).

În schimb, județul Alba este singurul din regiune care a înregistrat o scădere, de 1,7%, față de aceeași lună a anului precedent.

