Salariul mare în România duce la ,,risipă și pierderea reperelor”, potrivit economistului Iancu Guda: ,,Se poate economisi şi cu venituri mici”. Care este explicația
Economistul Iancu Guda a explicat, într-o postare publicată pe o rețea de socializare, că românii care au salarii mici ar putea economisi bani, în timp ce ,,veniturile foarte mari duc la risipă şi pierderea reperelor”.
El explică că: ,,Motivaţia ţine de tine (sănătate, pensie privată) şi cei dragi ţie (stabilitate prin asigurări de viaţă ori sănătate, confort, bani pentru studii copil la majorat) sau confortul familiei (o casă mai spaţioasă, etc.)”.
Românii cu venituri mici economisesc, în medie, 10% pe lună, potrivit calculelor economistului: ,,Se poate economisi şi cu venituri mici. Cei cu venituri < 5000 lei (media este 3500 lei) economisesc cca 10%/luna, cu excepţie iulie (vacanţă), noiembrie şi decembrie (sărbători)”.
El a precizat și că în timp ce cresc veniturile, cresc şi cheltuielile: ,,Rata de economisire pentru următoarele 3 categorii de venituri, respectiv 5000 – 7500 ; 7500 – 10.000 si 10.000 – 15.000, este relativ similară la cca 13% – 14% (cu mici exceptii). Pentru venit de 7500 lei se economiseşte cca 1000 lei/lună, dar la venit de 12.500 lei se economiseşte 1750 lei/lună. Deci economii suplimentare de 750 lei, deşi venitul adiţional este 5000 lei”.
Potrivit lui Guda, ,,veniturile foarte mari duc la risipă şi pierderea reperelor”: El explica că ,,cei cu venituri > 30.000 lei economisesc mai puţin decât cei cu venituri între 20.000 – 30.000 lei, mai ales în lunile de vacanţă ori sărbători. Cine vrea să economisească, reuşeşte. Rezoluţia de anul nou depinde de fiecare în parte s-o transforme din dorinţă în realitate”, a mai spus economistul.
