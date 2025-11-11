Salariile la vedere, din 2026: România trebuie să aplice de anul viitor directiva privind transparență salarială
România trebuie să aplice de anul viitor directiva privind transparență salarială. Veniturile trebuie comunicate, diferențele de gen raportate, iar informațiile despre remunerare puse la dispoziția angajaților. Mai multă birocrație și motiv de ceartă între colegi, spun patronii, care nu sunt deloc încântați de legea europeană.
Directiva spune că, în procesul de recrutare, angajatorii vor trebui să comunice candidaţilor nivelul salariului. Apoi, salariaţii vor putea solicita informaţii despre criteriile utilizate pentru stabilirea venitului, despre nivelul mediu de remunerare în companie pentru muncă similară, dar şi despre diferenţele existente între salariile dintre bărbaţi şi femei.
Nu există obligația de divulga salariul unui anume lucrător, dar companiile vor trebui să întocmească periodic rapoarte. Cătălin Pozdarie are 500 de angajaţi şi nu vede cu ochi buni noua legislaţie.
„O transparentizare totală va duce la anumite încordări pe piaţa muncii. Oricât de mult am vrea noi să nu existe, ele vor exista. Ar fi mult mai liniştiţi, s-ar concentra mult mai mult pe muncă şi ar da un randament mai bun, decât să se concentreze pe diferenţele de salarii dintre a şi b. 02.48 Ne vom adapta la piaţă. Vom observa cum va fi implementarea”, a declarat Cătălin Pozdarie, ceo companie retail.
Salariile la vedere, din 2026
Peste 60% dintre antreprenori spun că nu sunt pregătiți să facă publice informaţiile financiare, arată cel mai recent sondaj. Iar 30% nici măcar nu văd beneficii în această măsură, ci doar riscuri.
„Din păcate, România nu este pregătită pentru această transparenţă. Şi nici angajatorii nu sunt. Vor exista discrepanţe enorme. Un angajat care a stat în compania respectivă zeci de ani şi care a adus foarte multe realizări, dacă vine cineva din afară, cu siguranţă o să aibă un salariu cu 20-30% mai mare decât el”, a declarat Sorina Faier, specialist HR.
„Au dreptul să ceară, dar nu întotdeauna cererea este pertinentă. Creşterea salariilor a fost enormă în ultimii ani şi greutatea fiscală cade întotdeauna pe angajator şi pe mediul privat”. „Hai să începem cu instituţiile de stat, cu politicienii. Mergem la corporaţii, la nivel de tot management. n felul ăsta să începem proiectul”, spun oamenii.
Clauzele de confidenţialitate privind salariile vor fi eliminate. Aşa că angajaţii vor putea discuta deschis despre veniturile primite.
„Noi avem clauză de confidenţialitate. Dar neoficial lucrurile se ştiu. Prin urmare, nu ar fi aşa o surpriză”, spune un angajat.
România are termen până în iunie 2026 pentru a transpune directiva în legislaţia naţională. Toate statele europene vor trebui să facă acest lucru. Unele deja au început să transparentizeze salariile: Spania, Franța, Germania, Suedia și Danemarca.
