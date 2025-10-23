Salariile ENORME din companiile de stat, făcute publice pentru prima dată. Cine conduce topul încasărilor
Un document recent publicat de Guvern a dezvăluit, pentru prima dată, salariile uriașe ale șefilor și membrilor Consiliilor de Administrație din companiile de stat, dar și nivelul ridicat al cheltuielilor chiar și în perioada austerității. Conform raportului, conducătorii acestor companii primesc indemnizații considerabile, unele depășind 3.000.000 de lei anual.
Cele mai mari salarii brute sunt înregistrate în sectoarele Energie și Transporturi. Doi directori de la Romgaz câștigă fiecare anual peste 3.000.000 de lei brut, ceea ce înseamnă peste 250.000 de lei net lunar. Un director de la Nuclearelectrica primește peste 2.000.000 de lei brut pe an, iar la Hidroelectrica, cinci directori încasează fiecare 2,3 milioane lei anual, însumând aproape 12.000.000 lei anual doar pentru conducerea companiei.
Documentul publicat de Guvern include și salariile membrilor Consiliilor de Administrație, unde sumele sunt, de asemenea, foarte mari. La Transgaz, indemnizațiile membrilor CA variază între 30.000 și 80.000 de lei pe lună, iar în Transporturi situația este similară. Directorul Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR primește 28.000 lei lunar, iar la Compania Aeroport București indemnizațiile ajung la 70.000 lei pe lună.
Conform experților, aceste cifre sunt extrem de mari comparativ cu pensia medie sau salariul mediu din România, ceea ce ridică semne de întrebare asupra sustenabilității acestor cheltuieli în contextul bugetului de stat. Documentul Guvernului vine să ofere transparență publicului și să evidențieze diferențele semnificative dintre veniturile conducătorilor companiilor de stat și cele ale angajaților obișnuiți.
Pe lângă aceste sume uriașe, raportul mai arată și distribuția fondurilor: o parte din indemnizațiile celor mai mari șefi de companii este plătită din bugetul de stat, iar alta din bugetul asigurărilor sociale, ceea ce amplifică impactul asupra finanțelor publice. Experții și analiștii atrag atenția că astfel de venituri excepționale necesită măsuri de echilibrare, cum ar fi impozitarea progresivă sau limitarea indemnizațiilor, pentru a asigura un sistem mai echitabil.
