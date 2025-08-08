S-au stabilit primele meciuri din Cupa Județeană Liga 5 și Cupa României faza județeană, jocuri programate în 30 și 31 august, care vor deschide sezonul în competiția „KO” din Alba

În viitoarea stagiune, la nivelul județului Alba, va exista un nou format pentru Cupa României, cu două competiții diferite, una fiind dedicată echipelor din Liga 5 (al șaselea eșalon, nou apărut în acest sezon).

Optimile de finală la Cupa Județeană Liga 5 sunt în 30/31 august, la ora 18.00, după următorul program: Mureșul Gâmbaș – Olimpic Berghin, Mureșul Șibot – Viitorul Răhău, Olimpia Petrisat – Târnavele Tiur, Spicul Bucerdea – Gaz Metan Valea Lungă, Viitorul Biia – ACS Sânmiclăuș, Șoimii Ciumbrud – Progresul Fărău, Dacia Mihalț – ACS Crăciunel, Voința Beldiu – calificată în sferturile de finală.

În Cupa României, faza I, tot în 30/31 august, la ora 18.00, sunt jocurile Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Cuprirom Abrud, Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos, Kinder Teiuș – Rapid CFR Teiuș, Inter Ciugud – Limbenii Limba, Nicolae Linca Cergău – Recolta Crăciunel, Academia Șona se califică în faza a doua.

Astfel, Cupa Județeană are, în acest an, optimi de finală (30/31 august) și sferturi de finală (6/7 septembrie), faze urmate de semifinale (15/16 noiembrie) și finala (22/23 noiembrie). Echipele din Liga 5 vor juca în Cupa Județeană, fără a avea finalitate la nivel național, iar finalistele competiției vor primi trofee, medalii și mingi.

În Cupa României, pentru SuperLiga și Liga 4 (fosta Liga 5), sunt 24 de formații. Cupa României – conform ROAF, în situația cluburilor cu mai multe echipe de seniori, în cadrul Cupei României, pot participa doar cu echipa de categorie superioară a clubului. În turul 1 (31 august 2025) sunt 11 echipe înscrise în Liga 4, iar turul 2 (7 septembrie 2025), 6 echipe calificate din turul 1 vor juca între ele iar cele 3 echipe calificate vor accede în optimile de finală, în primăvara anului 2026, unde vor intra și cele 13 echipe din SuperLigă

