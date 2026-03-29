S-a urcat ,,mort de beat” și fără permis de conducere la volan și a intrat cu mașina în trei autoturisme parcate. Cugirean de 37 de ani, REȚINUT de polițiști

Un cugirean de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” și fără permis de conducere la volan și a intrat cu mașina în trei autoturisme parcate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 martie 2026, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În seara zilei de 28 martie 2026, polițiștii din Cugir au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Aleea Victoriei din Cugir, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că bărbatul de 37 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Aleea Victoriei, a intrat în coliziune cu trei autoturisme care erau parcate.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost condus la Spitalul Orășenesc Cugir în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Astăzi, 29 martie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate.

