S-a urcat beat la volanul unei mașini furate și a provocat un accident în Abrud: Bărbat, fără permis, depistat cu 1,04 mg/l alcool în aerul expirat
S-a urcat beat la volanul unei mașini furate și a provocat un accident în Abrud: Bărbat, fără permis, depistat cu 1,04 mg/l alcool în aerul expirat
Un bărbat de 40 de ani din județul Hunedoara este cercetat după ce ar fi sustras autoturismul unei femei din Abrud, l-ar fi condus fără permis și sub influența alcoolului, provocând un accident rutier.
Aparatul etilotest a indicat 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conform IPJ Alba, la data de 16 august 2026, polițiștii din Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Sălciilor din oraș, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din comuna Baia de Criș, județul Hunedoara, ar fi sustras autoturismul unei femei în vârstă de 24 de ani și l-ar fi condus pe străzile Șerbina și Sălciilor din orașul Abrud, provocând un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 1,04 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
De asemenea, verificările au relevat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În cursul zilei de azi, 17 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.
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