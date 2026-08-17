Curier Județean

S-a urcat beat la volanul unei mașini furate și a provocat un accident în Abrud: Bărbat, fără permis, depistat cu 1,04 mg/l alcool în aerul expirat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

De

S-a urcat beat la volanul unei mașini furate și a provocat un accident în Abrud: Bărbat, fără permis, depistat cu 1,04 mg/l alcool în aerul expirat

Un bărbat de 40 de ani din județul Hunedoara este cercetat după ce ar fi sustras autoturismul unei femei din Abrud, l-ar fi condus fără permis și sub influența alcoolului, provocând un accident rutier.

Aparatul etilotest a indicat 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, la data de 16 august 2026, polițiștii din Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Sălciilor din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din comuna Baia de Criș, județul Hunedoara, ar fi sustras autoturismul unei femei în vârstă de 24 de ani și l-ar fi condus pe străzile Șerbina și Sălciilor din orașul Abrud, provocând un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 1,04 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, verificările au relevat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cursul zilei de azi, 17 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 minute

în

17 august 2026

De

Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba. Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

17 august 2026

De

Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor” Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost admiși la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu-Mureș, unde își vor începe pregătirea pentru o carieră în medicina militară. ,,Pentru șapte dintre […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Accident rutier la Ciugud: Un autoturism a lovit un cap de pod. Intervin pompierii din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

17 august 2026

De

Accident rutier la Ciugud: Un autoturism care ar fi lovit un cap de pod. Intervin pompierii din Alba Iulia Un accident rutier a avut loc luni, 17 august 2026, la Ciugud. Potrivit primelor informații disponibile, un autoturism ar fi lovit un cap de pod. Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea […]

Citește mai mult