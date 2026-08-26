Comunicat de presă – 26 august 2026: UAT oraș Teiuș anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „Decontare documentații: PUZ, PUG, PMUD”
26 August 2026
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
UAT ORAȘ TEIUȘ anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „Decontare documentații: PUZ, PUG, PMUD”.
Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C 10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.
Titlu apel: PNRR/2022/C10, Runda 1
Cod proiect: C10-I4-143
Durata proiectului: 45 luni
Data de începere: 16.12.2022
Data finalizării: 30.08.2026
Obiectivele generale urmărite:
- Eficientizarea procesului de autorizare a construcțiilor și oferirea stabilității și transparenței investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și creșterea accesului digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.
- Achiziția a 6 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice
Obiectiv specific urmărit: Actualizarea/Elaborarea în format GIS a documentațiilor Plan Urbanistic General/PUG, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD.
Valoare totală eligibilă proiect: 1.249.245,05 lei
Date de contact:
Persoană de contact: Manager proiect:Bara Maria-secretar general oraș Teiuș
Email: [email protected]; Telefon: 0258851101 interior 2030
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