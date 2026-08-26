Economie

Comunicat de presă – 26 august 2026: UAT oraș Teiuș anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „Decontare documentații: PUZ, PUG, PMUD”

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

în

De

26 August 2026

 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

UAT ORAȘ TEIUȘ anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul Decontare documentații: PUZ, PUG, PMUD.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C 10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

Titlu apel: PNRR/2022/C10, Runda 1

Cod proiect: C10-I4-143

Durata proiectului: 45 luni

Data de începere: 16.12.2022

Data finalizării: 30.08.2026

Obiectivele generale urmărite:

  1. Eficientizarea procesului de autorizare a construcțiilor și oferirea stabilității și transparenței investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și creșterea accesului digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.
  2. Achiziția a 6 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice

Obiectiv specific urmărit: Actualizarea/Elaborarea în format GIS a documentațiilor Plan Urbanistic General/PUG, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD.

Valoare totală eligibilă proiect: 1.249.245,05 lei

 

Date de contact:

Persoană de contact: Manager proiect:Bara Maria-secretar general oraș Teiuș
Email: [email protected]; Telefon: 0258851101 interior 2030

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