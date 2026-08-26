Comunicat de presă – 26 august 2026: UAT oraș Teiuș anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „Decontare documentații: PUZ, PUG, PMUD”

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT “PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!” U.A.T. Oraşul Baia de Arieş în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectului ,,Renovarea energetică a Sediului Primăriei şi Consiliului local din Oraşul Baia de Arieş”, Contract de finanţare nr. 5112/16.01.2023, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 Fondul Local, […]