Video | Transport public în regie proprie cu autobuze electrice, cu doar 1 leu biletul, într-un municipiu din Alba: Când va deveni operațional

Transport public în regie proprie cu autobuze electrice, cu doar 1 leu biletul, într-un municipiu din Alba: Când va deveni operațional

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a făcut miercuri, 26 august 2026 precizări cu privire la operaționalizarea transportului public în regie proprie cu autobuze electrice pe plan local.

„Cu siguranță blăjenii, și nu numai, au observat în Piața Mare că de o perioadă bună de timp sunt parcate câteva autobuze electrice care vor constitui flota noastră de transport în comun în perioada următoare.

Din motive obiective, spun eu, și de organizare, nu am reușit încă, dar o să reușim până în primăvara anului viitor să dăm drumul transportului în comun electric la Blaj, în regie proprie, așa cum dorim.

Luni (n.a. 31 august 2026) vom avea o ședință de Consiliu Local în care o să aprobăm studiul de oportunitate realizat de o firmă consacrată, care ne-a stabilit reperele în care trebuie să ne integrăm pentru a putea face un transport în comun eficient și care, totodată, să aducă o plus valoare comunității”, a precizat edilul din „Mica Romă”.

Doar 1 leu biletul

„Pot să vă spun că prețul pe care l-am stabilit împreună cu cei care au întocmit acest studiu este de 1 leu pe călătorie. Deci un preț foarte, foarte mic. Aici am venit și cu o subvenție substanțială pentru a putea asigura un transport eficient și pentru ca să încurajăm folosirea acestui transport în comun, pentru că avantajele le știm cu toții.

Deci 1 leu pe călătorie, 30 de lei abonamentul pe lună. Va deservi localitățile aparținătoare și inclusiv Blajul. Intrarea în folosință a acestui transport o estimăm undeva în jurul 15 martie 2026”, a dezvăluit primarul Gheorghe Valentin Rotar.

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