Curier Județean

Tragedie la Izvorul Ampoiului: Un bărbat de 41 și-a pierdut viața după ce a fost lovit de trunchiul unui copac

Bogdan Ilea

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Tragedie la Izvorul Ampoiului: Un bărbat de 41 și-a pierdut viața după ce a fost lovit de trunchiul unui copac

Știrea inițială:

Un bărbat a fost lovit de trunchiul unui copac, miercuri, 26 august 2026, în localitatea Izvorul Ampoiului. Echipajul medical de la fața locului încearcă să îi salveze viața în aceste momente.

,,Polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în localitatea Izvorul Ampoiului, un bărbat ar fi fost lovit de trunchiul unui copac.”, a transmis IPJ Alba. 

Echipajul medical prezent la fața locului efectuează manevrele de resuscitare, a mai precizat IPJ Alba.

UPDATE IPJ Alba ora 13:45:

Din nefericire, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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