Transylvania Fest bate la porțile Gârbovei: Cetatea Greavilor se pregătește să prindă viață. Trei zile pline de activități medievale, meșteșugari și spectacole, între 4 și 6 septembrie 2026

Comuna Gârbova, cu patrimoniu săsesc din inima județului Alba, urmează în curând să găzduiască prima ediție a Transylvania Fest, un festival care așază, umăr la umăr, atât activități medievale, cât și serile de petrecere cu DJ.

Au mai rămas nouă zile până când Cetatea Greavilor prinde viață

Au mai rămas doar nouă zile până când porțile Cetății Greavilor se vor deschide, în premieră, pentru Transylvania Fest, un eveniment ieșit din tiparele obișnuite ale reconstituirilor istorice. Între 4 și 6 septembrie, satul Gârbova, aflat la doar câțiva kilometri de Sebeș, devine scena primei ediții a festivalului care nu se mulțumește să recreeze Evul Mediu, ci pe care îl va aduce în dialog direct cu prezentul.

România are, în ultimii ani, tot mai multe festivaluri de reconstituire istorică, însă puține reușesc să depășească granița strict tematică și să devină, cu adevărat, evenimente pentru toate vârstele și toate gusturile. Transylvania Fest mizează exact pe această combinație. Pe de o parte, autenticitatea unui sit cu peste șapte secole de istorie, Cetatea Greavilor, cunoscută informal și drept „Cetatea Coniacului”, ridicată de comunitatea săsească din Gârbova.

Pe de altă parte, energia unui festival contemporan, cu concerte live și petreceri cu DJ chiar în incinta fortificată. E o formulă care nu cere să alegi între patrimoniu și distracție, dar care demonstrează că cele două pot coexista firesc, într-un singur weekend.

Proiectul este inițiat de Asociația AGORA – Născuți Liberi, în parteneriat cu Primăria Comunei Gârbova și Ordinul Cetății Mühlbach, responsabil pentru componenta de reconstituire istorică. Organizatorii estimează peste 4.000 de participanți în cele trei zile, cu obiective care depășesc simpla distracție de weekend: revitalizarea unui obiectiv turistic al județului Alba, sprijinirea micilor producători și meșteșugari locali și atragerea atenției regionale — din Alba, Sibiu și Hunedoara — asupra unei comunități rămase, până acum, departe de circuitele turistice mari.

,,Nu suntem spectatori ai prezentului — suntem arhitecții viitorului. — Asociația AGORA – Născuți Liberi”

Trei atmosfere diferite în trei zile pline de activități

Pe durata celor trei zile, centrul comunei Gârbova, Piața Cetății și Cetatea Greavilor se transformă într-un spațiu în care ordine medievale, meșteșugari, ansambluri folclorice și muzicieni contemporani vor oferi activități diverse pentru toate categoriile de oameni participante la festival.

Programul Transylvania Fest 2026

Vineri – 4 septembrie:

Festivalul se deschide sub semnul legendelor. Tabere istorice, teatru, jocuri interactive pentru cei mici, dansuri, momente de luptă și creaturi mitice recreează atmosfera unui sat medieval în plină sărbătoare. Iar când se lasă întunericul, cetatea își schimbă înfățișarea: torțele rămân aprinse, dar scena se umple de lumini, iar prima seară se încheie cu un party cu DJ chiar în incinta fortificată:

10:00 – Montare tabere cavalerești (toată suflarea festivalului)

12:00 – 17:00 – Activități tabără (tras cu arcul, lupte interactive, ateliere medievale) (toată suflarea festivalului)

17:00 – Dansuri săsești (Trupa de Dansuri Săsești Sebeș (Volkstanzgruppe Mühlbach))

17:30 – Școala scutierilor (Ordinul Cetății Mühlbach)

18:00 – Dans și simbol (Zânele silvane)

18:30 – Teatru interactiv pentru copii (Mercenarii din Asserculis)

19:00 – Dansuri medievale (Grupul Nosa)

19:30 – Legenda ielelor (Zânele silvane + Ordinul Cetății Mühlbach)

20:00 – Jocuri interactive pentru copii (Mercenarii din Asserculis)

20:30 – Legenda cavalerului lup (Străjerii Cetății Gârbova)

21:00 – Lupte și dansuri cavalerești (Ordinul Cetății Mühlbach)

21:30 – Procesiunea vrăjitoarelor (Ordinul Cetății Mühlbach și Mercenarii din Asserculis)

22:15 – Party privat – O seară la Curtea Greavilor – dress code – ie (Djay Rareș)

Sâmbătă – 5 septembrie:

Este ziua pe care organizatorii o numesc, chiar ei, centrală, și motivele se văd din program: asediul cetății, demonstrații ample de luptă medievală, ceremonia de ridicare în rang a cavalerilor și scutierilor, un spectacol de foc și un concert live duc atmosfera festivalului spre punctul culminant. Seara continuă cu un retro party în aer liber, gândit ca o punte firească între spectacolul istoric de peste zi și energia de festival de seară.

10:00 – Deschiderea oficială (toată suflarea festivalului)

11:00 – Omagiu Sf. Arhanghelului Mihail, protectorul Ordinului Cetății Mühlbach (toată suflarea festivalului)

11:00 – 17:00 – Activități tabără (tras cu arcul, lupte interactive, ateliere medievale) (toată suflarea festivalului)

17:00 – Dansuri săsești (Trupa de Dansuri Săsești Sebeș (Volkstanzgruppe Mühlbach))

17:30 – Dansuri medievale (Grupul Nosa)

18:00 – Dans și simbol (Zânele silvane)

18:30 – Spectacol de percuție (Mercenarii din Asserculis)

19:00 – Școala scutierilor (Ordinul Cetății Mühlbach)

19:30 – Prezentare de arme (Mercenarii din Asserculis)

20:00 – Atelier de lectură (Zânele silvane)

20:30 – Procesiune ridicare ranguri (Ordinul Cetății Mühlbach, Străjerii Cetății Gârbova)

21:00 – Înfruntarea cavalerilor (Ordinul Cetății Mühlbach)

21:30 – Ziua judelui, povestea locului (Ordinul Cetății Mühlbach, Străjerii Cetății Gârbova)

21:45 – Spectacol cu foc (Sirius)

22:15 – Party Platou Gârbova (intrare liberă)

Duminică – 6 septembrie:

Festivalul își schimbă ritmul. Ultima zi este dedicată comunității, tradiției și Paradei Portului Popular, marcând legătura dintre trecutul istoric al Gârbovei și identitatea culturală a zonei. Evenimentele sunt prezentate de doamna Florian Daniela, în prezența primarului Ioan Muntean.

13:00 – Deschiderea oficială a evenimentului

13:15 – Primirea oaspeților, cuvântul de bun venit

14:00 – Manifestări populare (Fanfara Petrești, Limbean Tudor, Lele Crăciunescu, Adina Hada, Miruna Medrea, Adelina Popa, Constantin Dragomir, Formația Nelu Vitan, Frații Ștefania și Dorian Godici, Frații Eduard și Eric Radu, Dayana Mihon, Ansamblul folcloric „Purtata Secașelor” – Miercurea Sibiului, Dansuri săsești – Sebeș, Bebe Dragomir)

Transylvania Fest 2026 pe scurt:

Perioadă: 4–6 septembrie 2026

Locație: Cetatea Greavilor, Gârbova, județul Alba

Participanți estimați: Peste 3.000

Organizatori: Asociația AGORA – Născuți Liberi, Primăria Comunei Gârbova, Ordinul Cetății Mühlbach

Zone tematice: Platou spectacole, food court, târg de meșteșuguri, zonă pentru copii, zonă ordine medievale

Peste 9 zile, drumurile care duc spre Gârbova vor fi, pentru prima dată după multă vreme, pline. Cetatea Greavilor așteaptă să redevină, pentru trei zile, centrul suflării medievale din Transilvania: cu torțe, muzică populară, ritmuri moderne și oameni. Restul e o poveste pe care va trebui să o vezi cu ochii tăi.

*Articol realizat pe baza materialelor de prezentare puse la dispoziție de Asociația AGORA – Născuți Liberi.

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