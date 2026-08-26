26-27 august 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie
Județul Alba, la fel ca alte zone din țară. este sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de inundații în intervalul miercuri, 26 august 2026, ora 12.00 – joi, 27 august 2026, ora 10.00.
COD GALBEN
În intervalul 26.08.2026 ora 12:00 – 27.08.2026 ora 10:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuş – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Bistriţa Nӑsӑud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Crişul Repede – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos – amonte S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţӑ cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Nӑsӑud), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţul Harghita), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita și Mureș), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava – amonte S.H. Brănișca (județele: Alba, Sibiu și Hunedoara), Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ionești (județele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteţ – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu (județele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş și Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgoviște, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa și Prahova), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte S.H. Nehoiu (judeţele: Brașov, Covasna și Buzău), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte S.H. Frunzeni (judeţele: Suceava, Neamţ și Harghita), Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Suceava).
Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Cluj, Argeș, Dâmboviţa, Harghita și Mureş.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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