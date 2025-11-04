S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut
S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut
Alba Iulia are, începând de acum, singurul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba, un centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în special în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut.
La un cabinet de vaccinare internațională se fac vaccinuri recomandate și obligatorii, precum:
• vaccinul împotriva febrei galbene (recunoscut internațional, obligatoriu pentru accesul în mai multe țări africane și sud-americane);
• vaccinul împotriva febrei tifoide;
• vaccinuri pentru hepatită A și B, meningită meningococică, tetanos, rabie, difterie, poliomielită și altele.
Pe lângă vaccinuri, pacienții beneficiază și de profilaxie antimalarică dacă este necesară.
În cazul în care călătorii doresc informații mai multe, se oferă și consultații de medicină de călătorie, în cadrul cărora primesc recomandări personalizate despre:
• riscurile medicale specifice destinației;
• trusa medicală necesară;
• medicamente utile pe durata călătoriei;
• haine și echipamente potrivite climatului local;
• măsuri de protecție împotriva bolilor tropicale
• măsuri de protecție împotriva bolilor gastrointestinale , etc.
„Scopul nostru este să îi ajutăm pe călători să se bucure de experiențele lor în deplină siguranță, fără riscul de a se îmbolnăvi. O bună pregătire medicală face diferența între o vacanță reușită și una cu probleme de sănătate”, a declarat
medicul coordonator dr. Mădălina Vesa.
Echipa acestui centru de vaccinare internațională este formată din dr. Timpea Dorel, medic primar boli infecțioase și dr. Mădălina Vesa, medic primar medicină de familie, competență în Medicină de Călătorie.
Cabinet de vaccinare internațională
0732219219
[email protected] sau [email protected]
https://zebra.clinic
Alba-Iulia, b-dul Revoluției 1989, nr 7F, bl VD
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Primăria Alba Iulia despre transportul public din municipiu: Adevărul despre banii orașului și manipulările STP. Cheltuieli nejustificate și lipsă de transparență din partea companiei, printre acuzații
Primăria Alba Iulia: „Transportul public – adevărul despre banii orașului și manipulările STP”. Cheltuieli nejustificate și lipsă de transparență din partea STP, printre acuzații Primăria Alba Iulia a transmis un punct de vedere în care acuză Societatea de Transport Public (STP) de manipulare și cheltuieli nejustificate, ca reacție la declarațiile operatorului privat, considerate „pline de […]
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice
Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice Grupa mică sau mai exact o ursoaică cu trei pui a fost surprinsă în pădurile Parcului Natural Apuseni, fiind filmați de camerele de monitorizare a faunei instalate de specialiștii din cadrul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Zeci de funcționari au rămas în funcții chiar și după anularea actelor
Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Unele acte au fost anulate, dar fără consecințe...
Cum va fi vremea până la 1 Decembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea până la 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii anunță o lună noiembrie mai...
Știrea Zilei
S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut
S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara...
Primăria Alba Iulia despre transportul public din municipiu: Adevărul despre banii orașului și manipulările STP. Cheltuieli nejustificate și lipsă de transparență din partea companiei, printre acuzații
Primăria Alba Iulia: „Transportul public – adevărul despre banii orașului și manipulările STP”. Cheltuieli nejustificate și lipsă de transparență din...
Curier Județean
Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei
Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei Spitalul Municipal Sebeș...
8 noiembrie 2025 | Târgul Cepei revine la Teiuș: Comercianții și producătorii locali vor întâmpina vizitatorii cu bunătăți de sezon
Târgul Cepei revine la Teiuș: Comercianții și producătorii locali vor întâmpina vizitatorii cu bunătăți de sezon Primăria orașului Teiuș organizează,...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...