S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut

Alba Iulia are, începând de acum, singurul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba, un centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în special în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut.

La un cabinet de vaccinare internațională se fac vaccinuri recomandate și obligatorii, precum:

• vaccinul împotriva febrei galbene (recunoscut internațional, obligatoriu pentru accesul în mai multe țări africane și sud-americane);

• vaccinul împotriva febrei tifoide;

• vaccinuri pentru hepatită A și B, meningită meningococică, tetanos, rabie, difterie, poliomielită și altele.

Pe lângă vaccinuri, pacienții beneficiază și de profilaxie antimalarică dacă este necesară.

În cazul în care călătorii doresc informații mai multe, se oferă și consultații de medicină de călătorie, în cadrul cărora primesc recomandări personalizate despre:

• riscurile medicale specifice destinației;

• trusa medicală necesară;

• medicamente utile pe durata călătoriei;

• haine și echipamente potrivite climatului local;

• măsuri de protecție împotriva bolilor tropicale

• măsuri de protecție împotriva bolilor gastrointestinale , etc.

„Scopul nostru este să îi ajutăm pe călători să se bucure de experiențele lor în deplină siguranță, fără riscul de a se îmbolnăvi. O bună pregătire medicală face diferența între o vacanță reușită și una cu probleme de sănătate”, a declarat

medicul coordonator dr. Mădălina Vesa.

Echipa acestui centru de vaccinare internațională este formată din dr. Timpea Dorel, medic primar boli infecțioase și dr. Mădălina Vesa, medic primar medicină de familie, competență în Medicină de Călătorie.

Cabinet de vaccinare internațională

0732219219

[email protected] sau [email protected]

https://zebra.clinic

Alba-Iulia, b-dul Revoluției 1989, nr 7F, bl VD

