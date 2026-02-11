Românii vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate: Lege pe model britanic și german adoptată de Camera Deputaților

Românii vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate

Camera Deputaților a aprobat, în calitate de for decizional, o lege care permite pacienților asigurați să primească o a doua opinie medicală decontată de sistemul de asigurări medicale.

Practic, noua lege va permite românilor asigurați, în special celor cu afecțiuni grave, să beneficieze de o a doua opinie medicală la stat fără să plătească nimic.

Proiectul de lege prevede că medicul care tratează pacientul trebuie să îl trimită și să îl programeze la următoarea consultație sau investigație de care are nevoie.

De asemenea, legea garantează pacienților asigurați dreptul de a cere o a doua opinie medicală, potrivit publicației Libertatea.

Proiectul de lege a fost mai întâi adoptat de Senat, iar acum de Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.

Legea va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Deputații Ovidiu Cîmpean și Vass Levente sunt cei care au promovat proiectul.

Inițiativa urmărește reducerea erorilor de diagnostic, evitarea intervențiilor inutile și creșterea siguranței actului medical, urmând modele deja aplicate în Germania și Marea Britanie.

