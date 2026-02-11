Actualitate

Românii vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate: Lege pe model britanic și german adoptată de Camera Deputaților

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Românii vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate

Camera Deputaților a aprobat, în calitate de for decizional, o lege care permite pacienților asigurați să primească o a doua opinie medicală decontată de sistemul de asigurări medicale.

Practic, noua lege va permite românilor asigurați, în special celor cu afecțiuni grave, să beneficieze de o a doua opinie medicală la stat fără să plătească nimic.

Proiectul de lege prevede că medicul care tratează pacientul trebuie să îl trimită și să îl programeze la următoarea consultație sau investigație de care are nevoie.

De asemenea, legea garantează pacienților asigurați dreptul de a cere o a doua opinie medicală, potrivit publicației Libertatea.

Proiectul de lege a fost mai întâi adoptat de Senat, iar acum de Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.

Legea va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Deputații Ovidiu Cîmpean și Vass Levente sunt cei care au promovat proiectul.

Inițiativa urmărește reducerea erorilor de diagnostic, evitarea intervențiilor inutile și creșterea siguranței actului medical, urmând modele deja aplicate în Germania și Marea Britanie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ministrul Dezvoltării, despre reforma administrației: ,,Ar fi fost mult mai bine ca acest pachet să fi intrat în vigoare de anul trecut”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

11 februarie 2026

De

Ministrul Dezvoltării, despre reforma administrației: ,,Ar fi fost mult mai bine ca acest pachet să fi intrat în vigoare de anul trecut” Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, la finalul discuțiilor purtate cu președinții Consiliilor Județene, că impactul politic asupra Coaliției de guvernare ar fi fost mai redus dacă măsurile de diminuare a cheltuielilor din […]

Citește mai mult

Actualitate

Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se oferă de pomană în sâmbătă dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

11 februarie 2026

De

Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se oferă de pomană în sâmbătă dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice Moșii de iarnă 2026 au loc în 2026 în data de 14 februarie. Este prima sâmbătă din an dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În sfânta zi, credincioșii pot lua parte la slujbele din […]

Citește mai mult

Actualitate

Examene naționale 2026 | Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate. LISTA

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

11 februarie 2026

De

Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat, miercuri, 11 februarie 2026, programele pentru simulările examenelor naționale.  Simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel: *în perioada 16-18 martie 2026 – probele scrise pentru simulare Evaluarea Națională *în perioada 23-26 martie […]

Citește mai mult