,,Românii sunt mult mai preocupați de aspecte juridice decât de aspecte economice”. Avertismentul economistului Radu Georgescu cu privire la economia României
Economistul Radu Georgescu atrage atenția că, în timp ce românii se concentrează, în această perioadă, aproape exclusiv pe scandaluri și dispute juridice, problemele economice grave sunt lăsate la o parte, deși îi afectează direct pe toți.
El vorbește despre inflația record din România, scăderea salariului real, creșterea abruptă a taxelor și încălcarea Codului Fiscal de către Guvern.
,,Am observat că românii sunt mult mai preocupați de aspecte juridice decât de aspecte economice. Sigur, în România sunt mari probleme și în justiție, și în economie. Eu nu am comentat niciodată aspectele juridice, deoarece nu cunosc foarte bine cum funcționează sistemul juridic din România și ce rol are fiecare instituție: Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casație. Totuși, aspectele economice sunt mult mai ușor de înțeles de toată lumea și ne afectează pe toți.
Ieri s-au publicat 2 rapoarte statistice pentru octombrie 2025. România are în continuare cea mai mare inflație din Europa. Iar salariul real a scăzut cu 5% comparat cu octombrie 2024. Iar de la 1 ianuarie 2026 impozitul pe dividende aproape că se dublează.
În mod normal, aceste lucruri economice ar fi trebuit să declanșeze demonstrații în România. Vezi poza cu demonstrațiile de luna aceasta din Bulgaria, după ce Guvernul a vrut să crească taxele de la 1 ianuarie 2026. După demonstrații, Guvernul a renunțat la creșterea taxelor. Și Guvernul și-a dat demisia.
Aici mă mai includ și pe mine, ca reprezentant al contabililor. Codul Fiscal, biblia contabilității în România, a fost călcată în picioare în acest an. În Codul Fiscal, la articolul 4, scrie că orice creștere de taxă se face cu minim 6 luni de la publicare, începând cu 1 ianuarie. Deci, conform Codului Fiscal, creșterile de taxe trebuiau să înceapă de la 1 ianuarie 2027!!! Nu de la 1 ianuarie 2026!!!
În mod normal trebuia să merg aseară în Piața Victoriei cu o hârtie pe care să scriu: „Nu vă bateți joc de Codul Fiscal. Respectați articolul 4”. Nu am făcut-o, deoarece nu ar fi înțeles nimeni ce vreau să spun. Poate chiar eram bătut că fac mișto. În România atât s-a putut”, se arată într-o postare publicată de economistul Radu Georgescu.
