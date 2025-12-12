Profesorul Cristian Păun, despre salariul minim în România: ,,Povestea cu „să creștem salariul minim” este despre hai să mai creștem niște taxe pe spinarea privatului”

Profesorul Cristian Păun a explicat într-o postare recentă pe Facebook de ce creșterea salariului minim în România înseamnă de fapt creștere de taxe pe spinarea celor din privat și de ce această măsură este despre bugetari de fapt.

,,Salariul minim… jumătate din el sunt taxe. Deci jumătate din povestea cu „să creștem salariul minim” este despre hai să mai creștem niște taxe pe spinarea privatului. Are de unde, mama lui de chiabur.

Salariul minim este baza de calcul a multor salarii din sectorul bugetar. Deci povestea cu „trebuie să creștem salariul minim” este despre bugetari. Nu despre chiaburii de antreprenori, mama lor de bandiți și ticăloși, să plătească, au de unde.

Salariul minim este parte a unei povești extrem de nasoale: spirala inflație-salarii. Crește inflația, obligăm patronii să crească salariile care sunt costuri mai mari ce se vor duce direct și integral în prețuri. Dacă nu se duc, alternativa este falimentul. Asta va duce la o creștere nouă de prețuri, motiv pentru un salariu minim și mai mare. Și tot așa.

Salariul astăzi nu poate crește ușor cu comenzi, producție și vânzări în scădere. Recesiunea din sectorul privat este evidentă și durează de ceva trimestre bune. Să impui astăzi o creștere de costuri, din care jumătate sunt taxe mai mari ce se adaugă la alte taxe mărite curând, este o aberație. O inepție. Pro-ciclică. Nu este momentul. Ne înfundă și mai tare. Suntem aici pentru că, de ceva timp, procedăm așa. Pro-ciclic. Îngropăm sectorul privat sistematic.

Salariul minim este un instrument care, folosit prost, distruge nu generează valoare economică. E ca și cum ai decide să operezi cu drujba creierul cuiva.

