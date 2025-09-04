Românii cumpără mai puține mașini: Scădere de aproape 9% pe piața auto în primele opt luni din 2025

Românii cumpără tot mai puține mașini: Piața auto a înregistrat o scădere de aproape 9% în primele opt luni din 2025, pe fondul incertitudinilor economice și al creditării dificile

Piața auto din România traversează o perioadă paradoxală; pe de o parte, primele opt luni ale anului 2025 arată un declin de aproape 9% la înmatriculările de autoturisme noi, pe de altă parte, luna august a adus o creștere spectaculoasă și un record pentru mașinile electrice.

Conform datelor oficiale, în august au fost înmatriculate 15.043 de autoturisme noi, cu 52,6% mai multe decât în aceeași lună din 2024. Creșterea vine pe fondul reluării programelor de stimulare pentru achiziția de vehicule verzi și al unei orientări tot mai vizibile a cumpărătorilor către soluții nepoluante.

Cel mai spectaculos avans a fost înregistrat de autoturismele electrice, care au urcat cu 93,1% față de august 2024, atingând o cotă de piață de 6,3%. Practic, din fiecare 100 de mașini noi, peste 6 sunt electrice, un semnal precis că piața locală se aliniază tendințelor europene.

Dacia, lider detașat la mărci și modele

Topul pe mărci arată că Dacia domină cu 4.153 de mașini înmatriculate în luna august. La distanță considerabilă urmează Toyota (1.634 unități), Hyundai (1.578 unități), Renault (1.018 unități) și Skoda (798 unități). În top 10 se mai regăsesc Ford, Volkswagen, BMW, Suzuki și Kia.

Privind modelele preferate, Dacia ocupă primele trei locuri: Logan (1.601 unități), Duster (1.193) și Sandero (630). Urmează Toyota Corolla (571), Hyundai Kona (538), Renault Clio (533) și Dacia Bigster (531), alături de Hyundai Tucson, Toyota Yaris Cross și Skoda Octavia.

Chiar dacă august a adus un val de optimism, bilanțul general pe primele opt luni din 2025 rămâne negativ: 95.658 de autoturisme noi au fost înmatriculate în România, în scădere cu 8,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderea este pusă pe seama incertitudinilor economice, a inflației și a dificultăților de creditare. În plus, infrastructura de încărcare pentru mașini electrice, deși în creștere, nu este uniform distribuită, ceea ce menține anumite rețineri în rândul clienților.

Totuși, saltul din august și apetitul crescut pentru vehicule electrice arată că piața are potențial de redresare. Dacă programele de stimulare vor continua și oferta de modele verzi va deveni și mai variată, România ar putea trece rapid de la declin la o nouă fază de creștere.

