Românii au făcut „coadă” la… carne de porc, nu la televizoare: 34 de tone cumpărate în câteva ore de Black Friday. Cât a costat kilogramul

Black Friday 2025 a început în forță la eMAG, însă una dintre cele mai căutate oferte nu a fost la televizoare sau telefoane, ci la… carne de porc. Potrivit anunțului făcut de retailer pe pagina oficială de Facebook, românii au cumpărat nu mai puțin de 34 de tone de carne, la prețul de 16,38 lei/kg. Postarea, însoțită de mesajul „Hai, producătorii locali!”, a adunat zeci de reacții și a evidențiat interesul tot mai mare al clienților pentru produsele românești.

O ediție record de Black Friday la eMAG O ediție record de Black Friday la eMAG

Pe 7 noiembrie, eMAG a organizat cea de-a 15-a ediție a Black Friday, ziua cu cele mai mari reduceri din an. Compania estimează vânzări record de aproximativ 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în 2024.

Clienții au avut la dispoziție peste 2,2 milioane de produse din oferta eMAG și a partenerilor din Marketplace, dintre care cel puțin 1,5 milioane la cel mai mic preț din an.

„De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții să poată profita la maximum, am pregătit și soluții de finanțare fără dobândă”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG, potrivit news.ro.

Produse neobișnuite în topul preferințelor

Printre ofertele speciale s-au numărat abonamente la energie electrică la 1 leu/kW, bilete la festivaluri mari precum Untold sau Electric Castle, articole oficiale din Liga 1, dar și zeci de tone de carne și produse alimentare locale, care s-au epuizat rapid.

Oferta de carne de porc la 16,38 lei/kg s-a numărat printre cele mai populare, potrivit reacțiilor online. Mesajul postat de eMAG – „34 TONE de carne cumpărate, la 16.38 lei/kg. Hai, producătorii locali!” – a strâns numeroase comentarii și aprecieri. Campania face parte dintr-un efort mai amplu al companiei de a sprijini producătorii români și de a aduce tot mai multe produse autohtone în ofertele sale.

Interes crescut pentru produsele locale

Carnea de porc, alături de alte produse alimentare tradiționale, a fost promovată în contextul creșterii interesului pentru proveniența locală și calitatea produselor românești.

Ce urmează după recordul de vânzări

eMAG a anunțat că toate comenzile plasate de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie, iar clienții pot câștiga premii totale de peste 2 milioane de lei în campania „Roata Norocului”. De asemenea, cei care plătesc prin MyWallet pot beneficia de până la 12 rate fără dobândă și de un voucher de 50 de lei la prima comandă.

Succesul produselor românești, inclusiv al celor alimentare, arată o schimbare de tendință în comportamentul de consum. Deși electronicele rămân în topul preferințelor, Black Friday 2025 a demonstrat că românii apreciază tot mai mult producția locală, mai ales când vine la un preț atractiv.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI