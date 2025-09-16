Românii au cele mai multe zile libere legale din UE: Angajații din România pot avea anual aproape 2 luni nemuncite, dar plătite
Angajații din România au 17 zile libere pentru sărbătorile legale, cele mai multe din Uniunea Europeană. Acestea, combinate cu cele 20 de zile de concediu, duc la aproape două luni libere pe an nemuncite, dar plătite, potrivit gandul.ro.
Unele guverne propun să reducă zilele libere pentru a crește producția și bugetele de stat. Rămâne însă o întrebare – ar fi România pregătită pentru un astfel de proiect?
Avem cele mai lungi săptămâni de lucru din UE, cu 5 zile, adică 40 de ore, în timp ce în alte țări, este de preferat programul de lucru de 4 zile pe săptămână.
Când vine vorba însă și de libere, românii nu stau deloc rău. Românii sunt fani ai punților dintre weekend și sărbători pentru a avea parte de o mini-vacanță (de Ziua Muncii, de Paște, Crăciun, Revelion, de Sfântul Andrei și Ziua Națională). Chiar și dacă nu există, oamenii își creează singuri „minivacanțe”.
„Ne-am obișnuit deja. Cel puțin, pentru cei care lucrăm la corporații ar fi mai greu. De obicei, ne legăm zilele de concediu cu cele de weekend pentru a avea concedii mai lungi”, a spus o angajată din sectorul privat.
Angajatorii susțin că sunt conștienți de aceste trucuri, dar nu se pot împotrivi.
„Se întâmplă mai în toate segmentele în general. Avem tendința să prelungim concediul, să facem punți. Industria ospitalității este un pic mai aparte”.
Un simplu calcul arată că românii au aproape o lună și jumătate de zile libere plătite pe an, fie de stat, fie de angajatori.
Anul acesta, au fost stabilite 17 zile libere legale, fără a mai adăuga cel puțin 20 de zile de concediu.
În țările vestice, plata zilelor libere este considerată o „risipă” de bani, de aceea, trendul corporațiilor este de a reduce numărul zilelor libere legale cu ocazia sărbătorilor.
În Franța, guvernul a propus ca a doua zi de Paște și Ziua Victoriei să devină „zile lucrătoare”. Danemarca a renunțat să mai considere a doua zi de Paște drept zi „liberă”, iar Slovacia a renunțat la una dintre sărbătorile legale.
În Islanda s-a constat o creștere a productivității angajaților cu 5% după o perioadă de probă în care aceștia au lucrat 10 ore zilnic, timp de 4 zile pe săptămână.
