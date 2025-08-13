Rămâi conectat

Românii ar putea plăti cu până la 15% mai puțin la electricitate în 2026. Ministrul Energiei: „E nevoie de o piață corect reglată"

acum 51 de minute

Veste bună! Românii ar putea plăti cu până la 15% mai puțin la electricitate, însă doar  în 2026. Ministrul Energiei: „E nevoie de o piață corect reglată”

Prețul energiei electrice din România ar putea scădea cu până la 15% în următoarele 12-18 luni, potrivit estimărilor ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Ministerul Energiei, împreună cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Consiliul Concurenţei, analizează mecanismul de formare a prețurilor din piața energetică și elaborează o serie de măsuri pentru reducerea costurilor suportate de consumatorii finali.

Ministrul a criticat actualul sistem de formare a prețurilor de pe piața energetică, în care prețul de referință este stabilit de cele mai ridicate oferte, ceea ce distorsionează concurența și afectează negativ consumatorii.

„E ca și cum, într-o piață, indiferent de prețul oferit de fiecare comerciant, consumatorul ar fi obligat să plătească cel mai mare preț afișat”, a explicat Bogdan Ivan, oferind un exemplu comparativ cu piața de legume.

În prezent, autoritățile lucrează la o serie de reforme pentru a asigura o mai mare transparență și echilibru în piața de energie. Una dintre măsurile propuse este desemnarea companiei Hidroelectrica ca entitate care va stabili un preț de referință pe piața energetică. Acest mecanism ar putea contribui la reglarea mai eficientă a prețurilor și la reducerea volatilității din piață.

Totodată, ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat că, în prima jumătate a anului 2025, peste 380.000 de români și-au schimbat furnizorul de energie electrică, majoritatea migrând către Hidroelectrica, ceea ce reflectă un interes crescut al populației pentru oferte mai competitive.

Ministrul a mai precizat că sunt în desfășurare șapte proiecte pentru creșterea capacității de producție a energiei, care ar putea adăuga aproximativ 1.500 de MW în sistemul național în următorul an și jumătate. Acest lucru este însă insuficient, motiv pentru care guvernul are în plan și investiții masive, estimate la 9 miliarde de euro, pentru modernizarea rețelelor de transport și distribuție, unde pierderile pot ajunge și până la 20%, în funcție de regiune.

Ministrul urmează să prezinte aceste propuneri în cadrul Coaliției de guvernare, susținând o viziune integrată care include investiții, reglementări și cooperare europeană pentru alinierea prețurilor la nivelul statelor din regiune.

