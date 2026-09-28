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28 septembrie 2026 | Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat în zona Sebeș. Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

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Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat în zona Sebeș. Care este motivul

Luni, 28 septembrie 2026, sunt restricții de trafic pe Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva, în zona municipiului Sebeș. 

Concret, între kilometrii 305 și 306++500 de metri ai autostrăzii se execută până la ora 16.00 lucrări de curățare a rigolei mediane și transport material rezultat.

Asta în urma unui eveniment rutier.

Banda a 2-a este restricționată.

Se circulă pe Banda 1 și Banda de Urgență.

sursa: Dispecerat CNAIR

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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