28 septembrie 2026 | Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat în zona Sebeș. Care este motivul

Sindicatul Național Meridian: „Poliția locală nu trebuie desființată. Siguranța cetățeanului nu poate fi centralizată” Sindicatul Național Meridian își exprimă ferm opoziția față de orice demers care ar conduce la desființarea Poliției Locale, la diminuarea atribuțiilor acesteia sau la transferarea nejustificată a competențelor exercitate în prezent la nivel local către structurile centrale ale statului. „Nu putem […]