Actualitate

AUR nu va vota Guvernul Mureşan. Anunțul făcut de George Simion: ,,Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 29 de minute

în

De

AUR nu va vota Guvernul Mureşan. Anunțul făcut de George Simion: ,,Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice”

Președintele AUR, George Simion, a anunțat luni că partidul nu va susține prin vot Cabinetul Mureșan și că a desemnat o echipă care va purta negocieri cu toate formațiunile politice, în vederea formării unui Guvern stabil.

„Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen şi nu vom vota un Guvern Mureşan sau cel care urmează după aceea – Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis Simion pe Facebook.

Potrivit acestuia, este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi „să treacă ţara peste aceste momente grele”.

„Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului Guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat.Trebuie să strângem numărul necesar de semnături. Trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice trebuie să vă avem pe voi în spate, milioane de români care nu trebuie să mai rămână tăcuţi. Ridicaţi-vă şi cereţi o ţară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceţi”, a fost mesajul liderului AUR,

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Video | PSD respinge în bloc Cabinetul Siegfried Mureșan: Decizie unanimă după doar 20 de minute de ședință

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

28 septembrie 2026

De

PSD respinge în bloc Cabinetul Siegfried Mureșan: Decizie unanimă după doar 20 de minute de ședință Consiliul Politic Național al PSD a decis luni, 28 septembrie 2026, în unanimitate, să nu susțină Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia a fost luată în urma unei ședințe online care a durat aproximativ 20 de minute. […]

Citește mai mult

Actualitate

28 septembrie 2026 | Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat în zona Sebeș. Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 septembrie 2026

De

Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat în zona Sebeș. Care este motivul Luni, 28 septembrie 2026, sunt restricții de trafic pe Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva, în zona municipiului Sebeș.  Concret, între kilometrii 305 și 306++500 de metri ai autostrăzii se execută până la ora 16.00 lucrări de curățare a rigolei mediane și transport material rezultat. Asta în […]

Citește mai mult

Actualitate

Sindicatul Național Meridian: „Poliția locală nu trebuie desființată. Siguranța cetățeanului nu poate fi centralizată”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 septembrie 2026

De

Sindicatul Național Meridian: „Poliția locală nu trebuie desființată. Siguranța cetățeanului nu poate fi centralizată” Sindicatul Național Meridian își exprimă ferm opoziția față de orice demers care ar conduce la desființarea Poliției Locale, la diminuarea atribuțiilor acesteia sau la transferarea nejustificată a competențelor exercitate în prezent la nivel local către structurile centrale ale statului. „Nu putem […]

Citește mai mult