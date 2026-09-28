AUR nu va vota Guvernul Mureşan. Anunțul făcut de George Simion: ,,Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice”

Președintele AUR, George Simion, a anunțat luni că partidul nu va susține prin vot Cabinetul Mureșan și că a desemnat o echipă care va purta negocieri cu toate formațiunile politice, în vederea formării unui Guvern stabil.

„Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen şi nu vom vota un Guvern Mureşan sau cel care urmează după aceea – Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis Simion pe Facebook.

Potrivit acestuia, este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi „să treacă ţara peste aceste momente grele”.

„Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului Guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat.Trebuie să strângem numărul necesar de semnături. Trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice trebuie să vă avem pe voi în spate, milioane de români care nu trebuie să mai rămână tăcuţi. Ridicaţi-vă şi cereţi o ţară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceţi”, a fost mesajul liderului AUR,

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