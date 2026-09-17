România, victorie de vis cu Franța, dublă campioană olimpică, în BT Arena, după o revenire de poveste! Florian „Bela” Bartha, senzațional! Duminică, duel cu Ucraina, în optimile Campionatului European, la Sofia

Reprezentativa României a făcut un meci fantastic în fața Franței, revenind de la 0-2 la seturi și câștigând cu 3-2 (16-25, 25-27, 25-20, 35-33, 15-12), într-o dispută de poveste, încheiată în 140 de minute, în fața a peste 5300 de fani, în BT Arena.

Tricolorii erau deja calificați în „optimile” Campionatului European, acolo unde o vor întâlni pe Ucraina, duminică, la ora 16.00, în Sofia, capitala Bulgariei.

După prestațiile excelente cu Germania și Turcia, România a abordat cu mult curaj duelul cu dubla campioană olimpică, echipă care a condus cu 2-0 în disputa din grupa D, de la Cluj-Napoca.

A urmat însă o revenire de povestit nepoților a naționalei noastre, ocnamureșeanul Florian „Bela” Barta având o prestație senzațională. Condusă de Daniel Chițigoi, reprezentativa lui Sergiu Stancu a revenit miraculos, a jucat excelent și a trecut peste fiecare moment de impas. Testul adevărat a fost în setul al 4-lea, când Franța a avut 4 mingi de meci. România le-a salvat pe toate 4, după care a irosit 6 mingi de set. La a 7-a, tricolorii au lovit decisiv și au închis setul: 35-33 (ce a durat 41 de minute!).

Liderii învingătoarei au fost Daniel Chițigoi (28 de puncte) și Bela Bartha (15 puncte). De partea cealaltă, s-au remarcat Stephen Boyer (21 de puncte), Mathis Henno (20 de puncte) și Mousse Gueye (14 puncte).

Naționala masculină de volei a României a reușit un meci uriaș la Cluj, împotriva Franței, campioana olimpică a ultimelor două ediții., câștigând după un duel dramatic, după una dintre cele mai puternice demonstrații de caracter ale echipei pregătite de Sergiu Stancu.

România a încheiat pe locul al treilea în grupa D, de la Cluj-Napoca, cu 3 victorii și două eșecuri, următorul adversar fiind, la Sofia, reprezentativa Ucrainei (locul secund în grupa B). Adversarii au învins Israel (3-1), Macedonia de Nord (3-0), Bulgaria (3-1), Portugalia (3-0), pierzând cu Polonia (0-3).

Foto: CEV

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