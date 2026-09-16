Societatea Numismatică Română revine la Alba Iulia cu ocazia Târgului de Antichități: Stand de prezentare și comunicare pentru pasionați
Societatea Numismatică Română revine la Alba Iulia cu ocazia Târgului de Antichități
Societatea Numismatică Română este una dintre cele mai prestigioase organizații de profil din România. Înființată în 1903 având ca prim președinte pe Mihai Dimitrie Sturdza considerat ,,părintele Numismaticii românești” , Centenarul Societății Numismatice Române a fost marcat de către Banca Națională a României prin lansarea unei monede 500 Lei- Centenarul Societății Numismatice Române.
La sfârșitul anului trecut, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale, Societatea Numismatică Română a susținut prima ședință cultural-științifică la Alba Iulia. Evenimentul a avut loc chiar în ziua de 1 Decembrie 2025 și a avut ca temă ,,Marea Unire în filatelie, numismatică și medalistică” fiind prezentată una dintre cele mai complete colecții dedicate Marii Uniri, colecția aparținând domnului inginer Silviu Aroneț.
Cu ocazia Târgului de Antichități, S.N.R. va reveni la Alba Iulia cu un stand de prezentare și comunicare la care pasionații de numismatică și cei interesați pot afla mai multe despre Societatea Numismatică Română și cum pot deveni membrii ai acestei prestigioase organizații.
Prezența SNR la Alba Iulia va fi sprijinită de Asociația Profesională a Ghizilor de Turism din Transilvania, partener SNR-SV .
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