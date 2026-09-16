Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani
Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în neființă la vârsta de 111 ani.
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Născută la 20 iulie 1915, doamna Paladia Noja a traversat mai bine de un secol de istorie, marcând comunitatea locală prin demnitate, credință și o longevitate excepțională. Parcursul său de viață a primit reconfirmarea riguroasă a organizației internaționale Gerontology Research Group (GRG), care a inclus-o în topul global al celor mai longevive persoane în viață și a atestat-o drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.
Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii.
Ne exprimăm condoleanțele sincere pentru doamna Paladia Noja și suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele.
Plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului dar și a României. Transmitem un pios omagiu unei vieți excepționale care a devenit un reper de continuitate și tărie sufletească.
Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i păstreze amintirea veșnică!
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