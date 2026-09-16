Foto | Copiii dintr-un oraș din Alba, lecție practică de grădinărit: Au plantat, îngrijit și recoltat propriile legume, apoi i-au dăruit primarului un borcan de zacuscă
Copiii dintr-un oraș din Alba, lecție practică de grădinărit: Au plantat, îngrijit și recoltat propriile legume, apoi i-au dăruit primarului un borcan de zacuscă
Copiii din Aiud au ocazia să învețe, în mod practic, cum se cultivă pământul și ce presupune îngrijirea unei grădini de legume, în cadrul unei inițiative interesante.
Proiectul a pornit la începutul acestui an, în urma unei discuții dintre primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, și învățătoarea Ana-Sorana Scutelnicu, de la Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, despre importanța responsabilizării copiilor și a promovării unui stil de viață sănătos
Pentru micii grădinari a fost pusă la dispoziție o parcelă de teren în curtea Poliției Locale, unde aceștia au plantat și au îngrijit legume. Recent, copiii au mers la Primăria Aiud, unde i-au oferit edilului un borcan de zacuscă pregătită chiar din legumele cultivate de ei.
Primar: ,,Nu au venit cu mâna goală, ci cu un borcan de zacuscă pregătită din legumele pe care le-au plantat și îngrijit”
,,”Lecția de hărnicie” – copiii din Aiud învață cum se cultivă pământul, o indeletnicire tradițională a gospodarilor din zona noastră.
La începutul acestui an, discutam cu doamna învățătoare Ana-Sorana Scutelnicu despre cât de important este să-i responsabilizăm pe cei mici și să-i învățăm, încă de la vârste fragede, ce înseamnă un stil de viață sănătos.
În urma acestei discuții, am identificat o parcelă de teren în curtea Poliției Locale, unde micii grădinari au pus bazele propriei grădini de legume. Au plantat, au îngrijit și au urmărit cu răbdare cum plantele încep să crească și să rodească.
Zilele trecute, am avut bucuria să-i primesc la Primărie. Nu au venit cu mâna goală, ci cu un borcan de zacuscă pregătită din legumele pe care le-au plantat și îngrijit.
Este o inițiativă care ne arată că educația se poate face și în grădină, nu doar în sala de clasă. Copiii învață despre responsabilitate, răbdare, alimentație sănătoasă și, poate cel mai important, despre bucuria de a mânca ceva crescut chiar de mâinile lor.
Ne dorim să extindem această inițiativă și către alte școli, alături de profesori și specialiști care să-i ajute pe copii să descopere tainele grădinăritului și frumusețea lucrurilor făcute cu propriile mâini.”, a scris edilul din Aiud, pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Societatea Numismatică Română revine la Alba Iulia cu ocazia Târgului de Antichități: Stand de prezentare și comunicare pentru pasionați
Societatea Numismatică Română revine la Alba Iulia cu ocazia Târgului de Antichități Societatea Numismatică Română este una dintre cele mai prestigioase organizații de profil din România. Înființată în 1903 având ca prim președinte pe Mihai Dimitrie Sturdza considerat ,,părintele Numismaticii românești” , Centenarul Societății Numismatice Române a fost marcat de către Banca Națională a României […]
Peste 1 milion de lei necesari la UPU-SMURD Alba Iulia pentru asigurarea funcționării până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Câți angajați are secția
Peste 1 milion de lei necesari la UPU-SMURD Alba Iulia pentru asigurarea funcționării până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Câți angajați are secția Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Alba Iulia are nevoie de peste un milion de lei, reprezentând suma necesară asigurării funcționării până la sfârșitul lunii octombrie, […]
16 – 22 septembrie 2026 | ROADPOL Safety Days 2026 în Alba: Polițiștii rutieri intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor
ROADPOL Safety Days 2026 în Alba: Polițiștii rutieri intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor În perioada 16–22 septembrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba se alătură calendarului Programului Operațiunilor Europene al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL) și desfășoară activități de prevenire, informare și conștientizare, dar și acțiuni pentru depistarea și sancționarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum îşi recuperează șoferii talonul reţinut de Poliţie pentru defecțiuni tehnice ale maşinii sau pentru ITP expirat: Explicația RAR
Cum îşi recuperează șoferii talonul reţinut de Poliţie pentru defecțiuni tehnice ale maşinii sau pentru ITP expirat: Explicația RAR Reprezentanții...
Semnalul de alarmă tras de un cunoscut economist: ,,În iulie au ieșit cei mai mulți bani din istoria României într-o lună, mai exact, 3,14 miliarde euro. Banii deștepți fug din România”
Semnalul de alarmă tras de un cunoscut economist: ,,În iulie au ieșit cei mai mulți bani din istoria României într-o...
Știrea Zilei
„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost încărcate într-un taxi, în toiul nopții
„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost...
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a...
Curier Județean
Foto | Copiii dintr-un oraș din Alba, lecție practică de grădinărit: Au plantat, îngrijit și recoltat propriile legume, apoi i-au dăruit primarului un borcan de zacuscă
Copiii dintr-un oraș din Alba, lecție practică de grădinărit: Au plantat, îngrijit și recoltat propriile legume, apoi i-au dăruit primarului...
Societatea Numismatică Română revine la Alba Iulia cu ocazia Târgului de Antichități: Stand de prezentare și comunicare pentru pasionați
Societatea Numismatică Română revine la Alba Iulia cu ocazia Târgului de Antichități Societatea Numismatică Română este una dintre cele mai...
Politică Administrație
Adrian Teban, după întâlnirea de la Chișinău a Grupului Consultativ de Lucru dintre Comitetul European al Regiunilor și reprezentanții autorităților locale din Republica Moldova: ,,Sper să reușească să adapteze administrația locală la structurile europene”
Adrian Teban, după întâlnirea de la Chișinău a Grupului Consultativ de Lucru dintre Comitetul European al Regiunilor și reprezentanții autorităților...
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...