Foto | Copiii dintr-un oraș din Alba, lecție practică de grădinărit: Au plantat, îngrijit și recoltat propriile legume, apoi i-au dăruit primarului un borcan de zacuscă

Copiii dintr-un oraș din Alba, lecție practică de grădinărit: Au plantat, îngrijit și recoltat propriile legume, apoi i-au dăruit primarului un borcan de zacuscă

Copiii din Aiud au ocazia să învețe, în mod practic, cum se cultivă pământul și ce presupune îngrijirea unei grădini de legume, în cadrul unei inițiative interesante.

Proiectul a pornit la începutul acestui an, în urma unei discuții dintre primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, și învățătoarea Ana-Sorana Scutelnicu, de la Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, despre importanța responsabilizării copiilor și a promovării unui stil de viață sănătos

Pentru micii grădinari a fost pusă la dispoziție o parcelă de teren în curtea Poliției Locale, unde aceștia au plantat și au îngrijit legume. Recent, copiii au mers la Primăria Aiud, unde i-au oferit edilului un borcan de zacuscă pregătită chiar din legumele cultivate de ei.

Primar: ,,Nu au venit cu mâna goală, ci cu un borcan de zacuscă pregătită din legumele pe care le-au plantat și îngrijit”

,,”Lecția de hărnicie” – copiii din Aiud învață cum se cultivă pământul, o indeletnicire tradițională a gospodarilor din zona noastră.

La începutul acestui an, discutam cu doamna învățătoare Ana-Sorana Scutelnicu despre cât de important este să-i responsabilizăm pe cei mici și să-i învățăm, încă de la vârste fragede, ce înseamnă un stil de viață sănătos.

În urma acestei discuții, am identificat o parcelă de teren în curtea Poliției Locale, unde micii grădinari au pus bazele propriei grădini de legume. Au plantat, au îngrijit și au urmărit cu răbdare cum plantele încep să crească și să rodească.

Zilele trecute, am avut bucuria să-i primesc la Primărie. Nu au venit cu mâna goală, ci cu un borcan de zacuscă pregătită din legumele pe care le-au plantat și îngrijit.

Este o inițiativă care ne arată că educația se poate face și în grădină, nu doar în sala de clasă. Copiii învață despre responsabilitate, răbdare, alimentație sănătoasă și, poate cel mai important, despre bucuria de a mânca ceva crescut chiar de mâinile lor.

Ne dorim să extindem această inițiativă și către alte școli, alături de profesori și specialiști care să-i ajute pe copii să descopere tainele grădinăritului și frumusețea lucrurilor făcute cu propriile mâini.”, a scris edilul din Aiud, pe o rețea de socializare.

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