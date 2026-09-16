Cât de importante sunt merele în alimentația de toamnă: Un fruct simplu, dar bogat în fibre

Odată cu venirea toamnei, merele devin unele dintre cele mai accesibile și versatile fructe. Dar cât de importante sunt, de fapt, pentru alimentația noastră și ce beneficii poate aduce consumul lor regulat?

Toamna este, în mod tradițional, sezonul merelor. În piețe, livezi și magazine apar numeroase soiuri, de la mere dulci și aromate până la cele acrișoare, potrivite atât pentru consumul ca atare, cât și pentru preparate. Dincolo de gust și de faptul că sunt ușor de păstrat, merele pot contribui la o alimentație echilibrată prin aportul de fibre și compuși vegetali bioactivi.

Un fruct simplu, dar bogat în fibre

Unul dintre principalele argumente pentru consumul merelor îl reprezintă fibrele alimentare. Acestea contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv și pot favoriza senzația de sațietate. Cercetările sintetizate de serviciul de cercetare al Departamentului Agriculturii din Statele Unite arată că fibrele alimentare au efecte importante asupra tractului digestiv și pot influența inclusiv microbiomul intestinal.

În plus, fibrele din fructe fac parte din categoria fibrelor pe care specialiștii le recomandă în cadrul unei alimentații variate. Consumul regulat de alimente vegetale bogate în fibre poate contribui la menținerea unei digestii normale și la senzația de sațietate.

Coaja merită, de asemenea, atenție

Atunci când sunt bine spălate și provin dintr-o sursă sigură, merele pot fi consumate și cu coajă. Aceasta este o parte a fructului care conține, alături de fibre, numeroși compuși vegetali.

Printre aceștia se numără flavonoidele, o categorie de polifenoli studiată pentru potențialele efecte asupra sănătății. Bazele de date nutriționale ale USDA includ numeroși flavonoizi și arată că aceste substanțe se găsesc într-o varietate de alimente vegetale.

Este important însă ca beneficiile acestor compuși să nu fie prezentate drept efecte medicale garantate. Cercetarea științifică analizează în continuare relația dintre consumul de flavonoide, alimentație și diferiți indicatori de sănătate.

De ce sunt merele potrivite tocmai toamna?

Un avantaj important este sezonalitatea. Toamna avem la dispoziție mere proaspete, iar diversitatea soiurilor permite includerea lor în alimentație în numeroase forme: consumate ca gustare, adăugate în salate, alături de iaurt sau ovăz ori folosite în preparate culinare.

În plus, mărul este un fruct practic. Poate fi transportat ușor, nu necesită preparare și poate reprezenta o alternativă simplă la gustările ultraprocesate.

Pentru cei care încearcă să-și păstreze alimentația echilibrată în lunile reci, această disponibilitate poate fi un avantaj important: un fruct de sezon este o modalitate simplă de a crește diversitatea alimentelor vegetale din dieta zilnică.

Un măr pe zi nu înseamnă o „rețetă-minune”

Expresia „un măr pe zi ține doctorul departe” este cunoscută în întreaga lume, însă realitatea nutrițională este mai nuanțată. Niciun aliment, consumat singur, nu poate garanta sănătatea sau prevenirea bolilor.

Beneficiile merelor trebuie privite în contextul întregii alimentații. O dietă echilibrată presupune varietate – fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, surse adecvate de proteine și grăsimi sănătoase.

Cercetările asupra fibrelor și polifenolilor susțin însă ideea că alimentele vegetale au un rol important într-un model alimentar sănătos.

Câte mere ar trebui să mâncăm?

Nu există o cantitate universală de mere care să fie obligatorie pentru fiecare persoană. Necesarul alimentar diferă în funcție de vârstă, nivel de activitate, necesarul energetic și restul alimentelor consumate.

Mai important decât o cifră fixă este ca merele să facă parte, alături de alte fructe și legume, dintr-o alimentație variată.

Așadar, toamna nu este doar momentul în care livezile se umplu de mere, ci și o bună ocazie de a le transforma într-o parte firească a meniului zilnic. Sunt accesibile, ușor de consumat, furnizează fibre și conțin compuși vegetali care fac din acest fruct unul dintre cele mai practice alimente de sezon.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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