Semnalul de alarmă tras de un cunoscut economist: ,,În iulie au ieșit cei mai mulți bani din istoria României într-o lună, mai exact, 3,14 miliarde euro. Banii deștepți fug din România”

Economistul Radu Georgescu avertizează, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că România s-ar putea confrunta în perioada următoare cu turbulențe economice și presiuni tot mai mari asupra cursului valutar.

Acesta își bazează avertismentul pe cele mai recente date economice publicate de BNR și INS.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este:

Ieri a fost o zi istorică pentru România. Nu mă refer la demonstrația din Piața Victoriei. În perioada următoare vor fi multe demonstrații în România. Este absolut logic. De 2 ani, România are cea mai mare inflație din Europa. Adică oamenii au sărăcit accelerat.

Bonus: în ultimul an avem și cea mai mare avalanșă de creșteri de taxe. Doar în dictatură lumea aplaudă când sărăcește sau când cresc taxele. Ieri a fost o zi istorică din punct de vedere economic. BNR a publicat Contul Curent al României pe iulie. În iulie au ieșit cei mai mulți bani din istoria României într-o luna. Mai exact, 3,14 miliarde euro. Este diferența dintre câți bani au ieșit din România și câți au intrat.

Niciodată nu au ieșit atât de mulți bani într-o lună. Bonus: de la începutul anului au ieșit 16,3 miliarde euro. Record național. Niciodată nu au ieșit atât de mulți bani. Motivul este că au crescut ieșirile de capital: dividende, vanzari de acțiuni și de titluri de stat. Adică banii deștepți Extra bonus: în 2026, investițiile străine au scăzut cu 80% față de 2025!!! Extra-extra bonus: ieri, INS a publicat producția industrială pe iulie. Este cea mai mare scădere de la pandemie. Extra-extra-extra bonus: ieri, cotația dobânzii la titlurile de stat plătite de Guvern a fost de 7,32.

Cea mai mare dobândă din ultimii 3 ani. Azi, foarte probabil, FED (banca centrală din America) va crește dobânda de referință. Săptămâna trecută, Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință. România se joacă cu focul.

Dacă BNR nu crește rapid dobânda de referință, ieșirile de bani din România se vor accelera. În următoarele luni va fi o presiune foarte mare pe curs. Anul trecut, în luna mai, JP Morgan, cea mai mare banca din lume, a anunțat că a deschis poziții short pe leu. După ce am văzut ieri raportul de la BNR, am deschis și eu poziții short pe leu.

Am luat leverage de 20. Pentru cei care nu știu ce înseamnă leverage: i-am spus brokerului că, la orice evoluție a cursului cu 1%, eu vreau ca aceasta să se înmulțească cu 20. Dacă euro crește cu 1%, eu câștig 20%.

Și invers.

Concluzii:

Este timpul să te uiți pe datele economice, să le înțelegi și să te gândești cum te protejezi.

Urmeaza turbulente economice. Să fie economie!

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