Sport

România, victorie categorică cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile pentru CM | Unirista Claudia Bistrian, 23 de minute în „tricolor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

România, victorie categorică cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile pentru CM 2027 | Unirista Claudia Bistrian, 23 de minute în „tricolor”

Naționala feminină de fotbal a României s-a impus categoric, scor 4-0 (2-0), în cel de-al doilea meci din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2027, disputat în deplasare contra Ciprului. Au marcat: Bălăceanu (12, 74), Ciolacu (40, penalty), Vlădulescu (57).

Citește și: FOTO: România, victorie cu Moldova, în debutul calificărilor pentru Mondial la fotbal feminin | Duel între echipiere ale CSM Unirea Alba Iulia

Unirista Claudia Bistrian a evoluat ultimele 23 de minute ale meciului din Cipru ( mai evoluat 6 minute împotriva Republicii Moldova), iar porarul Sara Câmpean (legitimată la gruparea din Cetatea Marii Uniri) a fost rezervă în cele două întâlniri.

România are 6 puncte din două întâlniri (1-0 cu Moldova în debutul calificărilor) și mai joacă cu Cipru (acasă, 18 aprilie) și Republica Moldova (deplasare, 5 iunie)

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel:calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A; calificare în urma meciurilor din play-off.

Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;

Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B.

Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorți, iar 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Campionatul Mondial (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.

Sursa: FRF

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Atleta Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), dublă campioană națională la Under 20 | Andrei Crașovan (MIca Romă Blaj) – medalie de bronz

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

8 martie 2026

De

Atleta Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), dublă campioană națională la Under 20 | Andrei Crașovan (Mica Romă Blaj) – medalie de bronz la naționalele în sală Lenuța Constantin, sportivă legitimată la CS Universitar Alba Iulia, a devenit dublă campioană națională în cadrul campionatelor Naționale de sală Under 20 de la București. De asemenea, Andrei Crașovan […]

Citește mai mult

Sport

LPS Sebeș, eliminare din Cupa României Under 19, după 0-1 în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

8 martie 2026

De

LPS Sebeș, eliminare din Cupa României Under 19, după înfrângerea, 0-1 în deplasare, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii La primul meci din acest an, duminică, 8 martie, LPS Sebeș a pierdut în deplasare, scor 0-1 (0-0), cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în optimile de finală ale Cupei României Under 19, confruntarea care deschide […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru |  Inter Unirea, eliminare – surpriză!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 zile

în

7 martie 2026

De

Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru |  Inter Unirea, eliminare – surpriză, după înfrângerea de la Câmpeni În optimile de finală ale Cupei României, faza județeană, s-au consemnat victorii la scor pentru Școala de Fotbal Valea Frumoasei (15-0 cu Viitorul Vama Seacă, echipă retrasă din SuperLigă) […]

Citește mai mult