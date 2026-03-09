România, victorie categorică cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile pentru CM | Unirista Claudia Bistrian, 23 de minute în „tricolor”
România, victorie categorică cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile pentru CM 2027 | Unirista Claudia Bistrian, 23 de minute în „tricolor”
Naționala feminină de fotbal a României s-a impus categoric, scor 4-0 (2-0), în cel de-al doilea meci din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2027, disputat în deplasare contra Ciprului. Au marcat: Bălăceanu (12, 74), Ciolacu (40, penalty), Vlădulescu (57).
Citește și: FOTO: România, victorie cu Moldova, în debutul calificărilor pentru Mondial la fotbal feminin | Duel între echipiere ale CSM Unirea Alba Iulia
Unirista Claudia Bistrian a evoluat ultimele 23 de minute ale meciului din Cipru ( mai evoluat 6 minute împotriva Republicii Moldova), iar porarul Sara Câmpean (legitimată la gruparea din Cetatea Marii Uniri) a fost rezervă în cele două întâlniri.
România are 6 puncte din două întâlniri (1-0 cu Moldova în debutul calificărilor) și mai joacă cu Cipru (acasă, 18 aprilie) și Republica Moldova (deplasare, 5 iunie)
UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel:calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A; calificare în urma meciurilor din play-off.
Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;
Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B.
Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorți, iar 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Campionatul Mondial (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.
Sursa: FRF
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Atleta Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), dublă campioană națională la Under 20 | Andrei Crașovan (MIca Romă Blaj) – medalie de bronz
Atleta Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), dublă campioană națională la Under 20 | Andrei Crașovan (Mica Romă Blaj) – medalie de bronz la naționalele în sală Lenuța Constantin, sportivă legitimată la CS Universitar Alba Iulia, a devenit dublă campioană națională în cadrul campionatelor Naționale de sală Under 20 de la București. De asemenea, Andrei Crașovan […]
LPS Sebeș, eliminare din Cupa României Under 19, după 0-1 în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii
LPS Sebeș, eliminare din Cupa României Under 19, după înfrângerea, 0-1 în deplasare, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii La primul meci din acest an, duminică, 8 martie, LPS Sebeș a pierdut în deplasare, scor 0-1 (0-0), cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în optimile de finală ale Cupei României Under 19, confruntarea care deschide […]
FOTO: Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru | Inter Unirea, eliminare – surpriză!
Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru | Inter Unirea, eliminare – surpriză, după înfrângerea de la Câmpeni În optimile de finală ale Cupei României, faza județeană, s-au consemnat victorii la scor pentru Școala de Fotbal Valea Frumoasei (15-0 cu Viitorul Vama Seacă, echipă retrasă din SuperLigă) […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
14 martie 2026 | Studenții ies în stradă, în semn de protest față de măsurile de austeritate din educație: „Cu 3 miliarde de lei mai puțin decât în anul precedent”
14 martie 2026 | Studenții ies în stradă, în semn de protest față de măsurile de austeritate din educație: „Cu...
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei”
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut
Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut...
FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața
Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața O tentativă...
Curier Județean
INCENDIU la o locuință din Mogoș: Intervin pompierii din Câmpeni
INCENDIU la o locuință din Mogoș: Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit luni, în jurul orei 13.00, la...
ITM Alba: 6 persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de peste 250.000 de lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 2-6 martie 2026
ITM Alba: 6 persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de peste 250.000 de lei. Ce alte nereguli au depistat...
Politică Administrație
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Opinii Comentarii
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...