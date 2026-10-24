România trece la noapte la ora de iarnă: Ceasurile se dau cu o oră în urmă și ora 4.00 devine ora 3.00. Medicii avertizează asupra efectelor

În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie 2026, spre duminică, 25 octombrie, România trece la ora de iarnă, iar ora 04:00 devine ora 03:00. Românii vor câștiga astfel o oră de somn în plus în acest weekend.

Ziua calendaristică de 25 octombrie va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore. Schimbarea se petrece în fiecare an, după ce, primăvara, ceasurile se dau cu o oră înainte.

„Ora de iarnă” nu există oficial în România

Deși este deseori folosită expresia „trecerea la ora de iarnă”, nu există, de fapt, în mod oficial, o „oră de iarnă”. Ce se întâmplă, de fapt, este revenirea de la ora de vară la Timpul Legal Român, care este timpul standard al țării noastre.

Acesta corespunde Orei Europei de Est (cunoscută și sub denumirea de Ora Europei Orientale sau EET – Eastern European Time). Este un fus orar este utilizat în comun de mai multe state din estul continentul european.

Ora Europei de Est este cu două ore înaintea Timpului Universal Coordonat (UTC), fiind egală cu UTC+2. Din martie și până în octombrie, când se aplică ora de vară, România folosește fusul orar UTC+3, aflându-se cu 3 ore înaintea UTC. Sistemul orar în vigoare în această perioadă poartă denumirea oficială de Ora de Vară a Europei de Est (EEST – Eastern European Summer Time).

Ce se întâmplă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mersul trenurilor nu se modifică

Dispozitivele electronice inteligente, precum telefoanele mobile, ceasurile digitale, laptopurile și alte echipamente conectate la internet își vor actualiza fără intervenția utilizatorului sistemele la Timpul Legal Român. Ajustarea manuală a orei este necesară doar în cazul ceasurilor clasice, de perete sau de mână, precum și al aparatelor electrocasnice care nu care nu au sincronizare digitală.

Revenirea la Timpul Legal Român nu modifică mersul trenurilor în vigoare, potrivit unui comunicat de presă al CFR Călători.

„În noaptea de 24/25 octombrie 2026, când ora 04:00 devine ora 03:00, toate trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate deja în circulație după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în stațiile din parcurs stabilite și vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale).

De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul până la destinație”, precizează CFR Călători.

Deoarece și în țările vecine cu România trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeași zi, 25 octombrie 2026, trenurile internaționale vor circula, între stațiile de frontieră, conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare.

Ce se întâmplă în corpul uman la trecerea la fusul orar de iarnă

Deși revenirea la Timpul Legal Român ne aduce o oră în plus de odihnă, literatura de specialitate subliniază că orice modificare a ritmului circadian poate avea urmări atât asupra organismului uman, cât și a dinamicii sociale.

Spre deosebire de trecerea la ora de vară, care poate crește ușor stresul cardiac, revenirea la Timpul Legal Român are un subtil efect protector pe termen scurt. Un studiu din anul 2024 publicat în BMJ Medicine a arătat o o scădere temporară a evenimentelor cardiovasculare acute și a ratelor de mortalitate în săptămânile imediat următoare trecerii la ora standard.

Totuși, somnul poate fi perturbat, cercetătorii avertizând că tranzițiile orare reduc perioadele de somn profund și pot exacerba afecțiuni precum migrenele.

Mai mult, reducerea bruscă a expunerii la lumina naturală în a doua parte a zilei poate altera secreția de serotonină și melatonină. La unele persoane, schimbările sezoniere ale luminii naturale pot contribui la tulburarea stării de spirit și la apariția sau accentuarea oboselii și irascibilității.

Faptul că întunericul se instalează cu o oră mai devreme poate însemna și vizibilitate mai redusă în trafic, ceea ce duce uneori la creșterea riscului de accidente rutiere.

Nu în ultimul rând, organismul uman are nevoie de o perioadă de adaptare în urma trecerii la Timpul Legal Român. În acest interval, pot apărea o scădere a capacității de concentrare, tulburări de memorie pe termen scurt și o eficiență redusă.

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