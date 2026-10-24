Modernizarea străzii cuprinse între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești din Alba Iulia: Ce demersuri se fac pentru mutarea rețelelor electrice
Modernizarea străzii cuprinse între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești din Alba Iulia: Ce demersuri se fac pentru mutarea rețelelor electrice
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia se reunește luni, 26 octombrie 2026, în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi figurează un proiect de hotărâre cu implicații directe pentru unul dintre șantierele rutiere din oraș: aprobarea participării la finanțarea lucrărilor de eliberare a amplasamentului și/sau de creare a condițiilor de coexistență a rețelelor electrice în cadrul obiectivului „Modernizare stradă cuprinsă între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești”. Documentul vizează tronsonul 1, cuprins între strada Mărășești și strada Gheorghe Doja.
Cifrele proiectului
Valoarea totală a lucrărilor de coexistență este de 154.294,96 lei fără TVA. Conform raportului de specialitate, semnat de Direcția Tehnică, Dezvoltare, autoritatea locală ar urma să suporte 50%, adică 77.147,48 lei, la care se adaugă TVA. Cealaltă jumătate revine operatorului de distribuție.
Împărțirea costurilor nu este una negociată ad-hoc. Raportul precizează că, potrivit calculelor făcute în baza Ordinului ANRE nr. 25/2016, cota de cofinanțare a autorității locale este de 50%. Finanțarea se asigură din bugetul local și din bugetul Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba.
Cum s-a ajuns aici
Municipiul a semnat la 4 august 2026 contractul nr. 94087 cu Florea Grup SRL, avându-l ca subcontractant atestat ANRE pe Albaco Exim SRL. Obiectul contractului este execuția lucrărilor de modernizare a străzii, inclusiv relocarea rețelelor electrice, necesară pentru eliberarea amplasamentului și asigurarea condițiilor de coexistență.
Pe 13 octombrie 2026, prin adresa nr. 123871, primăria a informat operatorul de distribuție că lucrările din studiul de coexistență au fost autorizate și licitate. Studiul fusese avizat prin avizul CTE nr. 74/270/21.05.2025. Municipalitatea a cerut totodată operatorului să înceapă demersurile pentru încheierea contractului de cofinanțare, calculat pe baza costului din contractul cu constructorul.
Termene și rezerve
Durata de execuție estimată se întinde până la 31 decembrie 2027. Raportul lasă însă deschisă posibilitatea ca lucrările să fie executate sau finalizate înaintea termenului estimat, o clauză care ar putea grăbi, dacă lucrurile merg bine, deblocarea șantierului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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