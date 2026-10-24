Avansul pentru „Noua Casă” ar putea fi modificat, după ce prețul locuințelor a crescut cu 15%: Creditele pentru „Noua Casă”, în picaj
Avansul pentru „Noua Casă” ar putea fi modificat, după ce prețul locuințelor a crescut cu 15%: Creditele pentru „Noua Casă”, în picaj
Avansul pentru cumpărarea unei locuințe prin programul „Noua Casă” ar putea fi modificat. Legea are o largă susținere politică și e programată pentru vot final în Senat săptămâna viitoare.
În prezent, creditele pentru „Noua Casă” pot fi obținute cu condiția achitării unui avans.
Pentru creditele de până la 70.000 de euro, avansul este de minim 5%. Pentru creditele cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro, avansul este de 15%.
Un grup de parlamentari a constatat că începând cu sfârșitul anul trecut a scăzut numărul locuințelor scoase la vânzare și prețurile au crescut cu peste 15%.
S-a ajuns astfel ca în marile orașe (precum Cluj-Napoca, Iași, București, Constanța, Timișoara, Brașov) să nu se mai găsească, decât foarte greu, locuințe sub 70.000 de euro.
Efectul este că grupul-țintă căruia i se adresează programul „Noua Casă”, anume tinerii care nu dispun de economii, au ajuns în situația de a nu mai găsi locuințe pentru care să plătească avansul redus de 5%.
Vot preliminar în Senat: unanimitate
Parlamentarii au depus, astfel, o inițiativă legislativă în care propun ca tinerii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data semnării contractului să poată cumpăra cu un avans de minimum 5% din preț inclusiv locuințe cu valoarea mai mare de 70.000 de euro.
Legea a traversat toate etapele preliminare în Senat și a intrat pe ordinea de zi a plenului, pentru vot final, în ședința de lunea viitoare.
Toate partidele o susțin.
„Membrii Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară și piaţă de capital au analizat propunerea legislativă, avizele şi punctele de vedere şi au hotărât, cu unanimitate de voturi să adopte un raport de admitere”, s-a decis miercuri în comisia raportoare.
În cazul în care legea este adoptată de Senat, ea mai trebuie votată și de Camera Deputaților pentru a putea fi promulgată.
Creditele pentru „Noua Casă”, în picaj
Lansat în 2009, pe fondul crizei financiare mondiale, programul denumit inițial „Prima Casă” a fost lansat de Guvern pentru a-i ajuta pe proprietari să găsească cumpărători și pentru a ajuta familiile tinere să-și cumpere o locuință printr-un credit cu avans minim.
Prima Casă a avut un succes instantaneu. În primii ani după lansare, aproape jumătate din creditele pentru locuințe s-au acordat prin acest mecanism
În prezent, numărul creditelor imobiliare acordate prin „Prima Casă” a scăzut dramatic, conform BNR: în luna martie 2026, doar 16% din creditele ipotecare erau acordate prin programul guvernamental.
Banca Națională se opune propunerii legislative privind avansul de 5% pentru locuințe peste 70.000 de euro.
Sabie cu două tăișuri
Conform punctului de vedere trimis Parlamentului, BNR consideră că aleșii ar trebui de fapt să analizeze dacă mai este oportună continuarea programului „Noua Casă”.
„Programul a fost conceput ca instrument cu un caracter excepțional, destinat să faciliteze accesul la finanțare și să susțină funcționarea pietei creditului într-un context marcat de efectele crizei financiare și de constrângeri semnificative asupra activității de creditare. În conditiile în care factorii care au justificat intervenția statului și-au diminuat considerabil relevanța, iar interesul pentru program a înregistrat o tendință descendentă, oportunitatea unor noi modificări legislative apare ca fiind redusă”, conform BNR.
Banca Națională atrage atenția că pe de-o parte propunerea legislativă îi va ajuta să-și cumpere o locuință pe tinerii care au dificultăți să acumuleze avansul cerut pentru creditele ipotecare clasice, pe de altă parte ar putea provoca noi creșteri ale prețului locuințelor.
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