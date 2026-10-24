Salariul și indemnizația de creștere a copilului ar putea fi cumulate pentru părinţii care se întorc mai devreme la serviciu. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Salariul și indemnizația de creștere a copilului ar putea fi cumulate pentru părinţii care se întorc mai devreme la serviciu. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Salariu și indemnizație de creștere a copilului ar putea fi cumulate. Este una dintre măsurile propuse de noul Guvern pentru părinţii care se întorc mai devreme la serviciu. Aceştia ar putea păstra indemnizația încă trei sau șase luni, în funcție de vârsta copilului. În plus, bunicii angajați ar putea intra şi ei în concediu pentru creșterea nepoților.
Concret, părinții care revin la muncă atunci când copilul are între 6 luni și un an ar putea primi în continuare indemnizația de creștere a copilului, timp de încă 6 luni. Cei care se întorc la serviciu după primul an ar beneficia de indemnizație pentru încă 3 luni.
De exemplu, un părinte cu un salariu net de 5.000 de lei și o indemnizație de 3.500 de lei ar putea avea venituri cumulate de peste 8.000 de lei lunar, după reținerea contribuției la sănătate.
În prezent, aproape 145.000 de părinți primesc indemnizație pentru creșterea copilului, iar alți aproximativ 70.000 beneficiază de stimulent de inserție. Noua măsură ar înlocui stimulentul de inserție în perioada în care părintele continuă să primească indemnizația.
Guvernul propune, de asemenea, ca bunicii care lucrează să poată prelua concediul pentru creșterea copilului, cu acordul părinților. Deocamdată, însă, nu există un calendar clar pentru aplicarea acestor schimbări și nici o estimare publică a costurilor suplimentare pentru buget.
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