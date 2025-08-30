România, tot mai expusă fenomenelor meteo extreme: Județul Alba, fruntaș în clasamentul alertelor meteo din ultimii 6 ani
Numărul alertelor de inundaţii aproape s-a dublat în 2025 faţă de 2019.
Datele oficiale RO-Alert indică o creştere îngrijorătoare a fenomenelor meteo extreme, doar în primele şapte luni ale anului 2025 autorităţile emiţând și trei alerte de tornadă, conform unei analize a Greenpeace România.
Schimbările climatice amplifică intensitatea fenomenelor meteorologice extreme, avertizează specialiștii.
„Dacă nu investim acum în adaptare, de la modernizarea infrastructurii şi reţele critice mai reziliente până la avertizări bazate pe impact, costurile economice, dar şi cele sociale vor continua să crească”, a declarat fizicianul Bogdan Antonescu, specialist în fizica atmosferei, citat în analiza Greenpeace România.
Între 2019 și 2025 judeţele cu cele mai multe alerte au fost Bacău (236), Tulcea (129), Maramureş (124) și Alba (122).
În 2025, judeţul cu cele mai multe alerte, până la 31 iulie 2025, a fost Harghita, cu 26, respectiv aproape una la 8 zile, notează Agerpres.
