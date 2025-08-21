România revine pe marginea prăpastiei economice. Financial Times semnalează riscul unui nou colaps cauzat de măsurile fiscale dure, fiind preconizate probleme inclusiv cu accesarea de fonduri europene

România se confruntă cu riscul unui nou colaps economic pe fondul reintroducerii măsurilor de austeritate, avertizează publicația britanică Financial Times.

Autoritățile de la București încearcă să reducă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, însă strategia riscă să declanșeze o criză socială și politică, similară celei din 2012.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pentru Financial Times că un prim val de măsuri a intrat în vigoare la 1 august, incluzând majorarea cotei maxime de TVA de la 19% la 21%, creșterea accizelor și înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public până în 2026. Alte două pachete fiscale sunt planificate pentru finalul anului.

„Desigur, nu este ușor. Suntem cu toții pe deplin conștienți de starea actuală a bugetului. Guvernul este determinat să adopte toate măsurile necesare pentru a stabiliza situația”, a declarat Ministrul Economiei şi Finanţelor din România, Alexandru Nazare.

Cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, cel mai ridicat din UE și de trei ori peste limita europeană de 3% – România se află sub presiunea Bruxelles-ului pentru a implementa reforme fiscale rapide. În lipsa acestor măsuri, fondurile europene ar putea fi puse în pericol, avertizează FT.

Pe lângă taxele majorate, guvernul promite reforme în profunzime, inclusiv în sistemul de pensii speciale. Reforma vizează eliminarea privilegiilor, cum ar fi pensionarea anticipată a magistraților, care pot ieși din sistem la vârsta de doar 40 de ani.

Financial Times atrage atenția că fundamentele economice ale României rămân fragile. Toate cele trei mari agenții de rating au retrogradat țara la un nivel aflat la doar o treaptă deasupra „statutului de junk”, nerecomandat investițiilor

