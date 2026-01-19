Actualitate

România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație: Avans anual al prețurilor de 8,6%

Mif Lorena

Publicat

acum 46 de minute

în

De

În Uniunea Europeană, rata anuală a scăzut în luna decembrie până la 2,3%, România fiind în continuare țara cu cea mai ridicată inflație și cu un avans al prețurilor de 8,6%. Acest avans rămâne neschimbat față de luna noiembrie, menționează Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,1%), Franţa (0,7%) şi Italia (1,2%). La polul opus, ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (8,6%), Slovacia (4,1%) şi Estonia (4%).

Comparativ cu situaţia din luna noiembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 18 state membre, a rămas stabilă în trei ţări, inclusiv în România la 8,6%, şi a crescut în şase state membre.

În zona euro, rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna decembrie până la 1,9%, sub ţinta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,49 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,18 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%.

„Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%”, se arată în comunicatul INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

