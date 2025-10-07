România produce mai multe mașini decât Ungaria și Italia. Pe ce loc s-a clasat în prima jumătate a anului 2025

România continuă să crească în industria auto. Pe ce loc se clasează printre marii producători europeni

România s-a clasat pe locul șase în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2025, chiar dacă producția a înregistrat o ușoară scădere.

Potrivit raportului semestrial al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele șase luni ale anului, în fabricile din statele membre UE au fost produse aproximativ 5,9 milioane de autoturisme.

Producția totală de automobile din Uniunea Europeană a scăzut în ultimii doi ani cu 2,8% față de 2024 și cu 8,3% comparativ cu 2023, pe fondul noilor reglementări de mediu și al schimbărilor în preferințele consumatorilor.

Cu toate acestea, unele țări importante din industria auto au înregistrat creșteri, semnalând o posibilă redresare în 2026, potrivit Profit.ro.

Germania rămâne principalul producător auto european, cu 2,1 milioane de vehicule fabricate în prima jumătate a anului, ceea ce reprezintă o creștere de 4,4% față de 2024. Țara deține peste o treime din producția totală europeană, datorită giganților Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz și Opel. Pe următoarele locuri se situează Spania, cu 934.414 vehicule (în scădere cu 12%), Cehia și Slovacia, care împreună au produs aproximativ 1,3 milioane de unități.

Cehia a înregistrat o scădere de 5,3%, în timp ce Slovacia a raportat o creștere de 8,5%. Franța completează topul 5, cu o creștere de 11,2% a producției față de anul trecut.

România a produs 235.561 de autoturisme în prima jumătate a anului 2025, cu 6,5% mai puțin decât în perioada similară din 2024, adică peste 17.000 de unități mai puține. Scăderea este explicată prin cererea mai redusă pentru anumite modele și prin eliminarea Programului Rabla, care ar fi putut adăuga aproximativ 10.000 de vehicule suplimentare.

Chiar și așa, România a depășit țări cu tradiție și capacități industriale mai mari, precum Ungaria (218.823 de autoturisme) și Italia (136.229), care continuă să înregistreze scăderi constante ale producției. În total, incluzând și vehiculele comerciale, România a realizat 284.216 unități, cu 2,8% mai puțin față de anul anterior.

Uzina Dacia Mioveni a produs 157.206 vehicule (-7,5%), iar Ford Otosan Craiova 127.010 vehicule (+3,7%). Modelele Dacia Duster, Bigster, Sandero și Logan domină producția locală, menținând România într-o poziție solidă în industria auto europeană.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI