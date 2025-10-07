România produce mai multe mașini decât Ungaria și Italia. Pe ce loc s-a clasat în prima jumătate a anului 2025
România continuă să crească în industria auto. Pe ce loc se clasează printre marii producători europeni
România s-a clasat pe locul șase în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2025, chiar dacă producția a înregistrat o ușoară scădere.
Potrivit raportului semestrial al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele șase luni ale anului, în fabricile din statele membre UE au fost produse aproximativ 5,9 milioane de autoturisme.
Producția totală de automobile din Uniunea Europeană a scăzut în ultimii doi ani cu 2,8% față de 2024 și cu 8,3% comparativ cu 2023, pe fondul noilor reglementări de mediu și al schimbărilor în preferințele consumatorilor.
Citește și: FOTO | Peste zece mașini, cu un singur proprietar, abandonate în parcarea Alba Mall. Individul le mută periodic ca să evite legea: ,,Reluăm procedura de fiecare dată”
Cu toate acestea, unele țări importante din industria auto au înregistrat creșteri, semnalând o posibilă redresare în 2026, potrivit Profit.ro.
Germania rămâne principalul producător auto european, cu 2,1 milioane de vehicule fabricate în prima jumătate a anului, ceea ce reprezintă o creștere de 4,4% față de 2024. Țara deține peste o treime din producția totală europeană, datorită giganților Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz și Opel. Pe următoarele locuri se situează Spania, cu 934.414 vehicule (în scădere cu 12%), Cehia și Slovacia, care împreună au produs aproximativ 1,3 milioane de unități.
Cehia a înregistrat o scădere de 5,3%, în timp ce Slovacia a raportat o creștere de 8,5%. Franța completează topul 5, cu o creștere de 11,2% a producției față de anul trecut.
România a produs 235.561 de autoturisme în prima jumătate a anului 2025, cu 6,5% mai puțin decât în perioada similară din 2024, adică peste 17.000 de unități mai puține. Scăderea este explicată prin cererea mai redusă pentru anumite modele și prin eliminarea Programului Rabla, care ar fi putut adăuga aproximativ 10.000 de vehicule suplimentare.
Chiar și așa, România a depășit țări cu tradiție și capacități industriale mai mari, precum Ungaria (218.823 de autoturisme) și Italia (136.229), care continuă să înregistreze scăderi constante ale producției. În total, incluzând și vehiculele comerciale, România a realizat 284.216 unități, cu 2,8% mai puțin față de anul anterior.
Uzina Dacia Mioveni a produs 157.206 vehicule (-7,5%), iar Ford Otosan Craiova 127.010 vehicule (+3,7%). Modelele Dacia Duster, Bigster, Sandero și Logan domină producția locală, menținând România într-o poziție solidă în industria auto europeană.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan se resimt puternic: România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE
Măsurile de austeritate lovesc în economia locală: România înregistrează cel mai mare declin din comerțul regional Măsurile de austeritate adoptate de premierul Ilie Bolojan încep să-și arate efectele în economie. Micii afaceriști și comercianții locali se confruntă cu o perioadă dificilă, iar cifrele oficiale confirmă declinul: România a înregistrat, în luna august, cea mai puternică […]
Tichete de masă 2025 | Ghid complet pentru salariați: Cine are dreptul la ele, cum se acordă și în ce situații pot fi suspendate
Tichete de masă 2025 | Ce se schimbă pentru angajați și angajatori: Valoarea maximă, condițiile de acordare și noile reguli din Codul Muncii Tichetele de masă au devenit cel mai răspândit beneficiu extrasalarial din România, fiind oferite de majoritatea companiilor private și de tot mai multe instituții publice. Deși par ușor de gestionat, în practică […]
Economistul Radu Georgescu, despre haosul economic din țara noastră: ,,România este un teatru absurd combinat cu un film de groază”
Radu Georgescu, despre haosul economic din țara noastră: ,,România este un teatru absurd combinat cu un film de groază” ,,România este un teatru absurd combinat cu un film de groază” este de părere Radu Georgescu. Economistul dă din nou exemplu BNR și afirmațiile făcute de reprezentanții BNR. Reamintește astfel că în august 2025, BNR a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România produce mai multe mașini decât Ungaria și Italia. Pe ce loc s-a clasat în prima jumătate a anului 2025
România continuă să crească în industria auto. Pe ce loc se clasează printre marii producători europeni România s-a clasat pe...
Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan se resimt puternic: România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE
Măsurile de austeritate lovesc în economia locală: România înregistrează cel mai mare declin din comerțul regional Măsurile de austeritate adoptate...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe DN1 – E60: O femeie de 73 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o AMBULANȚĂ și un autoturism
Accident MORTAL pe DN1 – E60: O femeie de 73 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o AMBULANȚĂ...
FOTO | Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate: Proiect finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice
Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba...
Curier Județean
Pangar dotat cu lift la Mănăstirea Oașa: Proiectul a primit undă verde din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Pangar dotat cu lift la Mănăstirea Oașa: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba Direcția Județeană...
FOTO | Albaiulianul Dorin Fleșeriu, prestație remarcabilă la ultraconcursul sportiv „Ironman” 2025, de la Calella-Barcelona: „Muncă, pasiune și curaj”
Albaiulianul Dorin Fleșeriu, prestație remarcabilă la ultraconcursul sportiv „Ironman” 2025 Albaiulianul Dorin Fleșeriu a avut o prestație remarcabilă, duminică, 5...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...