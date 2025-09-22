FOTO | Peste zece mașini, cu un singur proprietar, abandonate în parcarea Alba Mall. Individul le mută periodic ca să evite legea: ,,Reluăm procedura de fiecare dată”

Polițiștii din Alba Iulia au descoperit peste 10 autoturisme abandonate pe domeniul public care aparțin aceleași persoane.

Individul schimbă periodic locația mașinilor pentru a forța oamenii legii să aplice noi somații și să aștepte termenele legale până vor putea acționa.

Mai exact, prima oară polițiștii au constat autoturismele pe strada Livezii. Proprietarul le-a mutat apoi pe strada Emil Racoviță, iar acum mașinile se află în parcarea de la Alba Mall.

,,Aceste mașini, lăsate în parcarea de la Alba Mall, au mai fost somate de două ori, o dată fiind identificate și pe strada Livezii, din Alba Iulia. După aceea, proprietarul le-a mutat pe strada Emil Racoviță, iar acum se află în parcarea Alba Mall. Practic, el mută mașinile dintr-o locație în alta, iar noi trebuie să reluăm procedura de fiecare dată: întocmirea unui nou dosar, alte proceduri, alte termene de așteptare. O să le aplicăm somații și trebuie să așteptăm din nou termenele legale”, a declarat Hada Aurel, polițist local agent superior, pentru Ziarul Unirea.

Conform legii, pentru mașinile cu numere de înmatriculare termenul de somație este de 6 luni, iar pentru cele fără numere este de 10 zile. În prezent, în parcarea de la Alba Mall se află 11 mașini aparținând aceluiași proprietar.

Astfel, peste 10 locuri din parcarea de la Alba Mall rămân ocupate de către autotuismele abandonate și nu pot fi folosite de către vizitatori.

