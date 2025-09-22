FOTO | Peste zece mașini, cu un singur proprietar, abandonate în parcarea Alba Mall. Individul le mută periodic ca să evite legea: ,,Reluăm procedura de fiecare dată”
Polițiștii din Alba Iulia au descoperit peste 10 autoturisme abandonate pe domeniul public care aparțin aceleași persoane.
Individul schimbă periodic locația mașinilor pentru a forța oamenii legii să aplice noi somații și să aștepte termenele legale până vor putea acționa.
Mai exact, prima oară polițiștii au constat autoturismele pe strada Livezii. Proprietarul le-a mutat apoi pe strada Emil Racoviță, iar acum mașinile se află în parcarea de la Alba Mall.
,,Aceste mașini, lăsate în parcarea de la Alba Mall, au mai fost somate de două ori, o dată fiind identificate și pe strada Livezii, din Alba Iulia. După aceea, proprietarul le-a mutat pe strada Emil Racoviță, iar acum se află în parcarea Alba Mall. Practic, el mută mașinile dintr-o locație în alta, iar noi trebuie să reluăm procedura de fiecare dată: întocmirea unui nou dosar, alte proceduri, alte termene de așteptare. O să le aplicăm somații și trebuie să așteptăm din nou termenele legale”, a declarat Hada Aurel, polițist local agent superior, pentru Ziarul Unirea.
Citește și: Tânăr din Șibot, prins de polițiști băut la volan pe o stradă din Vinerea. S-a ales cu dosar penal
Conform legii, pentru mașinile cu numere de înmatriculare termenul de somație este de 6 luni, iar pentru cele fără numere este de 10 zile. În prezent, în parcarea de la Alba Mall se află 11 mașini aparținând aceluiași proprietar.
Astfel, peste 10 locuri din parcarea de la Alba Mall rămân ocupate de către autotuismele abandonate și nu pot fi folosite de către vizitatori.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
24 septembrie 2025 | „Provocări organizaționale în contextul actual”: Conferință susținută de sociologul Alin Tomuș la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
„Provocări organizaționale în contextul actual”: Conferință susținută de sociologul Alin Tomuș la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba La Alba Iulia continuă seria conferințelor organizate de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. Un astfel de eveniment este programat miercuri, 24 septembrie 2025. Evenimentul îl are drept invitat pe sociologul Alin Tomuș. Acesta va susține o conferință cu […]
21 septembrie-4 octombrie 2025 | Expoziție omagială Ion Caramitru, la Alba Iulia: 54 de fotografii prezentate inovator, suspendate în aer
21 septembrie-4 octombrie 2025 | Expoziție omagială Ion Caramitru, la Alba Iulia: 54 de fotografii suspendate în aer La Atrium Centurionum – Consiliul Județean Alba, Cetatea Alba Carolina, a avut loc, duminică, 21 septembrie 2025, vernisajul expoziției „Ion Caramitru”, un eveniment care marchează debutul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” (22–28 septembrie 2025). Citește și: […]
24 septembrie 2025 | Alimentarea cu gaze naturale oprită temporar în două localități din Alba
Alimentarea cu gaze naturale oprită temporar în două localități din Alba Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 24 septembrie 2025, localitățile Dumitra și Totoi din județul Alba. Pentru a permite Transgaz efectuarea unor lucrări specifice la instalațiile proprii, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, miercuri, 24 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
O nouă tentativă de fraudă a apărut pe rețelele de socializare. Avertismentul transmis de DNSC
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă propagată prin mesaje pe platformele de social media....
70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România. Cum arată și cât vine din contribuții
70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România. Cum arată și cât vine din contribuții Sistemul...
Știrea Zilei
Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative
Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative în luna iulie...
VIDEO | Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui incendiu. Profesorul Irimie Popa: ,,Doar cuptorul de pâine a rămas, o lecție de demnitate!”
Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui...
Curier Județean
24 septembrie 2025 | „Provocări organizaționale în contextul actual”: Conferință susținută de sociologul Alin Tomuș la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
„Provocări organizaționale în contextul actual”: Conferință susținută de sociologul Alin Tomuș la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba La Alba Iulia...
21 septembrie-4 octombrie 2025 | Expoziție omagială Ion Caramitru, la Alba Iulia: 54 de fotografii prezentate inovator, suspendate în aer
21 septembrie-4 octombrie 2025 | Expoziție omagială Ion Caramitru, la Alba Iulia: 54 de fotografii suspendate în aer La Atrium...
Politică Administrație
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...
Opinii Comentarii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii Într-un moment în care lumea...
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului Ziua de 21 septembrie este sărbătorită...