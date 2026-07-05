Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul
Un proiect de lege, depus la sfârșitul lunii iunie 2026, prevede modificarea Legii nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Potrivit inițiativei, persoanele care însoțesc pacienți oncologici cu vârsta de peste 18 ani ar urma să beneficieze de concediu și indemnizație și atunci când îi însoțesc la investigații medicale, nu doar la intervenții chirurgicale și tratamente.
Proiectul a fost depus de deputații USR Ciprian Rigman, Adrian Wiener și Ovidiu Paraschivescu, potrivit unui comunicat transmis de partid.
„Vorbim despre corectarea unei inechități din prezent, pentru că nu este normal ca statul să penalizeze însoțitorul bolnavului oncologic pentru însoțirea acestuia din urmă la investigații, operații și tratamente.
Cei care au trecut prin astfel de situații, care au avut cazuri în familie și prieteni, știu foarte bine că, în termeni reali, bolnavul oncologic nu poate fi lăsat să se deplaseze și să se descurce singur după astfel de proceduri, astfel că, până la urmă, prin noul proiect ne asigurăm că dreptul la sănătate e urmărit cu adevărat în aceste situații”, declară deputatul USR Ciprian Rigman.
Proiectul USR prevede ca persoanele care însoțesc pacienți oncologici de peste 18 ani să primească concediu și indemnizație inclusiv pentru deplasările la investigații medicale, nu doar pentru intervenții chirurgicale și tratamente.
„Pacientul oncologic are un hățiș înfiorător de navigat în sistemul sanitar din România. De la investigații imagistice, de laborator, consulturi interdisciplinare, monitorizări. Uneori birocrație, trimiteri, programări, așteptări.
Suportul emoțional permanent, manifestat inclusiv prin însoțirea acestor pacienți, e firesc și neprețuit. Proiectul își propune să ofere această șansă și cred că e un imperativ moral pentru un stat care face mult prea puțin pentru pacientul oncologic”, afirmă Adrian Wiener, deputat USR și medic.
USR arată că aproximativ 560.000 de pacienți oncologici din România au nevoie periodic de investigații medicale, motiv pentru care însoțitorii acestora ar trebui să beneficieze de concediu și indemnizație și în cazul acestor deplasări.
Deputatul USR Ovidiu Paraschivescu susține că pacienții oncologici au nevoie de sprijinul familiei la investigațiile medicale, iar însoțitorii nu ar trebui să fie penalizați financiar pentru acest lucru.
„Proiectul depus este un act de dreptate pentru bolnavii de cancer, lăsați prea des singuri de către un sistem complicat, la cozi lungi, unde uneori își pierd și ultima șansă la viață. Vrem ca cei dragi să poată merge cu ei la analize și investigații, exact acolo unde frica și liniștea de dinaintea unui verdict dor cel mai tare. Familia este cel mai mare sprijin la greu, iar statul face o mare nedreptate atunci când pune piedici între un bolnav și rudele lui”, precizează deputatul USR Ovidiu Paraschivescu.
Prin completarea propusă de USR, legislația națională se aliniază și obiectivelor și recomandărilor Uniunii Europene privind sprijinul acordat pacienților oncologici și aparținătorilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în rezoluțiile Parlamentului European și în Planul european de combatere a cancerului, consolidând dimensiunea socială a politicilor de sănătate.
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