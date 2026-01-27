România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți

România se numără printre statele europene cu un nivel ridicat al consumului de alcool, caracterizat și prin tipare de consum cu risc crescut. Potrivit raportului „OCDE Reviews of Health Systems: Romania 2025”, publicat de Ministerul Sănătății în luna decembrie, consumul de alcool a stat la baza a aproximativ 5% din totalul deceselor înregistrate în anul 2021.

În acest context, OCDE recomandă autorităților române să analizeze adoptarea unor măsuri suplimentare dovedite ca fiind eficiente și rentabile, printre care se numără restricționarea și monitorizarea marketingului produselor alcoolice adresat copiilor și adolescenților, inclusiv în mediul online și pe platformele de socializare.

Consumul de alcool a fost responsabil pentru 5% din totalul deceselor înregistrate în România

Consumul de alcool a fost responsabil pentru 5% din totalul deceselor înregistrate în România în anul 2021, o proporție superioară mediei OCDE – 3% – potrivit Institute for Health Metrics and Evaluation, 2024.

În anul 2023, consumul mediu de alcool în rândul adulților din România a fost de 12,3 litri alcool pur per capita, nivel mai ridicat comparativ cu alte state din aceeași regiune, precum Cehia (11,2 litri), Ungaria (10,3 litri) și Polonia (10,0 litri), și semnificativ peste media OCDE (8,5 litri), potrivit Edupedu.

Pentru consolidarea politicilor privind alcoolul și îmbunătățirea stării de sănătate a populației, România ar trebui să ia în considerare implementarea unor măsuri suplimentare recunoscute ca eficiente și cost-eficiente (OCDE, 2021), precum:

Aplicarea unor măsuri fiscale suplimentare, inclusiv introducerea unui preț minim per unitate de alcool;

Înăsprirea sancțiunilor pentru conducerea sub influența alcoolului, în vederea reducerii accidentelor rutiere și traumatismelor asociate;

Reglementarea mai strictă a disponibilității alcoolului, inclusiv interzicerea vânzării în benzinării;

Limitarea și controlul marketingului alcoolului orientat către copii și adolescenți, inclusiv în mediul online și pe rețelele sociale;

Îmbunătățirea implementării screeningului și consilierii în asistența medicală primară pentru persoanele cu consum excesiv sau problematic de alcool.

Mai mult decât atât, România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității evitabile în rândul țărilor OCDE, ceea ce indică persistența unor deficiențe structurale în domeniul sănătății publice și al sistemului de asistență medicală. Mortalitatea prin cauze prevenibile – care pot fi evitate prin strategii eficiente de sănătate publică și prevenție primară – a fost de 251 decese la 100.000 de locuitori, depășind media OCDE (145 decese) și media statelor UE vecine (179 decese), mai notează sursa citată.

În mod similar, mortalitatea prin cauze tratabile – care pot fi evitate prin intervenții medicale adecvate, inclusiv screening și tratament – a fost cea mai ridicată dintre țările OCDE, atingând 179 decese la 100.000 de locuitori.

