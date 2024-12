România, pe primul loc în UE la decese din cauze tratabile şi pe antepenultimul loc la numărul de decese din cauze prevenibile

Studiului „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU”, publicat recent de Comisia Europeană şi OCDE, arată că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese din cauze tratabile şi pe antepenultimul loc la numărul de decese din cauze prevenibile.

Conf. Univ. Dr. Marius Ungureanu, director – Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a vorbit pentru News.ro despre schimbările care ar trebui făcute în sistem în contextul acestui raport.

Dr. Ungureanu a explicat că încă România nu a reuşit să inverseze piramida serviciilor de sănătate, concentrate foarte mult în sectorul spitalicesc şi mult mai puţin în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate. Medicul se referă şi la ”eterna problemă a politizării sistemului de sănătate”.

”Câtă vreme nu vom înţelege că, deşi sănătatea este o decizie politică, influenţa factorului politic trebuie să se limiteze exclusiv la poziţiile care au încărcătură politică, nu vom ajunge nicăieri”, avertizează el. În contextul în care boala cardiacă ischemică este în topul cauzelor atunci când vine vorba de numărul de decese din cauze tratabile, Dr. Stefan Busnatu, medic primar cardiolog şi prorector UMF „Carol Davila” Bucureşti spune că statisticile ar fi şi mai grave dacă s-ar adăuga cazurile de insuficienţă cardiacă, dar şi că nu avem infrastructură suficient dezvoltată şi nici suficienţi specialişti pentru a putea gestiona boala cardiacă ischemică în România.

Conform studiului „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat recent de Comisia Europeană şi OECD, România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese din cauze tratabile.

Principalele cauze ale deceselor din cauze tratabile sunt bolile cardiace ischemice – 21%, cancerul colorectal – 14%, cancerul de sân – 10%, accidentul vascular cerebral – 10%, pneumonia – 8%,hipertensiunea – 5% şi diabetul – 4%. La capitolul ”decese din cauze prevenibile” suntem pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană, după noi situându-se doar Ungaria şi Bulgaria. La capitolul ”morţi din cauze ce pot fi prevenite”, în 2021, pe primul loc a fost Covid 19 – 24%, cancer pulmonar – 16%, boli cardiace ischemice – 10%, consumul de alcool- 6%, accidental vascular cerebral – 5%,accidente – 5%, BPOC- 4%, sinucideri – 4%.

Şi din raportul publicat recent ca şi din cele anterioare reiese faptul că în România cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor sunt cele mai scăzute din ţările UE, cu 1632 de euro pe cap de locuitor în 2022, faţă de media UE de 3.533 de euro pe cap de locuitor.

Acelaşi raport mai relevă şi că avem una dintre cele mai reduse speranţe de viaţă sănătoasă din Uniunea Europeană, cu o medie e 57,8 ani sănătoşi, situându-ne pe locul 22 în UE, din 27 de state. În acelaşi timp, figurăm în top 5 al ţărilor UE cu nevoi de asistenţă medical nesatisfăcute ale pacienţilor, alături de Grecia, Estonia, Finlanda şi Letonia, din motive ce ţin de finanţare, distanţă sau timpi de aşteptare crescuţi.

Suntem printre statele cu cele mai multe paturi de spital din UE, însă cu cei mai puţini pacienţi care au acces la examinări imagistice precum RMN, CT, PET-CT. Suntem, din păcate, pe ultimul loc la screeningul pentru cancer colorectal şi la cel pentru cancer de col uterin şi pe ultimul la numărul de mamografii făcute femeilor cu vârsta între 50 şi 69 de ani.

Şi, nu în ultimul rând, raportăm printre cele mai puţine infecţii intraspitaliceşti din UE, doar Letonia raportând mai puţine ca noi. Cel mai mult raportează ţări precum Italia, Suedia, Portugalia, Grecia şi Cipru.

