România pregătește cei mai mulți medici stomatologi din Europa, dar populația țării are cele mai mari probleme dentare din UE

În timp ce populația are cele mai mari probleme dentare din Uniunea Europeană, România pregătește cei mai mulți medici stomatologi din Europa.

Autoritățile nu încurajează însă prevenția, iar statul nu decontează suficient aceste servicii medicale pe care prea puțini și le permit. În multe localități din țară, nu mai sunt cabinete stomatologice de ani de zile.

Interesul tinerilor pentru facultățile de stomatologie crește de la un an la altul. Doar la medicină în București în 3 ani aproape că s-a dublat numărul candidaților. Spre deosebire de medicina generală, această specialitate le dă posibilitatea absolventilor să profeseze după terminarea facultății.

Ultimul studiu Eurostat arată că România pregătește 9,9 dentiști la 100 de mii de locuitori – cea mai mare rată din Europa. Dar mai mult de 2 din 3 români au probleme cu dantura.

Cele mai frecvente sunt cariile dentare, întâlnite la 64% dintre adulți și 66% dintre copii. Cu toate acestea, 80% preferă să se trateze cu medicamente în locul unui control stomatologic. Se întâmplă acest lucru din 2 motive: fie nu au un cabinet de specialitate în zona în care locuiesc, fie nu își permit costurile.

Femeie: „Nu am mai fost, nu mi-am permis, la pensia pe care o am. Mai mult am mers la farmacie și am întrebat.”

Femeie: „Am o lucrare de făcut, nu îmi permit. Aștept să adun niște bani. Când am făcut ultima dată, am dat 2000 lei.”

Pe de altă parte, cele mai multe dintre cabinetele stomatologice sunt în orașele mari, acolo unde există centre universitare. În timp ce în aproape jumătate din țară nu sunt astfel de servicii medicale.

Dr. Mariana Cărămidă, medic stomatolog: „Plafonele pot fi ajustate și numărul de servicii să fie mai mare în aceste comunități. Întotdeauna va costa mai mult dacă identificăm și tratăm probleme dentare în faze tardive.”

România rămâne însă una dintre țările preferate de străini pentru serviciile stomatologice. Deși prețurile sunt mari pentru ai nostri, sunt accesibile pentru cei din vest.

La oraș, statul decontează unui cabinet medical până la 6.000 de lei pe lună pentru servicii stomatologice de bază. Iar în mediul rural suma poate ajunge până la 9.000 de lei. Sumele sunt insa prea mici.

