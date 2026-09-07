Canalizare și stație de epurare nou-nouțe într-un sat din Alba: Licitație pentru execuție

Primăria Comunei Șpring a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor aferente obiectivului de investitii „Înființare rețea canalizare și stație de epurare în satul Vingard, comuna Șpring”.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 13.263.504,35 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 28 septembrie 2026.

Potrivit documentației proiectului, satul Vingard nu dispune în prezent de o rețea publică de canalizare. Apele uzate sunt absorbite în sol sau evacuate în rigole, situație care a fost indicată drept factor de risc pentru sol, pânza freatică și cursurile de apă din aval.

Investiția prevede realizarea unei rețele de canalizare cu o lungime totală de peste 7,7 kilometri, precum și aproximativ 356 de racorduri pentru gospodăriile din sat. Rețeaua va fi prevăzută cu cămine de vizitare și cămine de spălare, astfel încât sistemul să poată fi exploatat și întreținut corespunzător.

Proiectul include și construirea unei stații de epurare mecano-biologice cu nămol activ, amplasată în extravilanul localității, în apropierea pârâului Vingard.

Stația va avea atât treaptă mecanică, cât și treaptă biologică. Documentația prevede, între altele, bazin de pompare, sită mecanizată rotativă, deznisipator și separator de grăsimi, bazin de omogenizare, instalație pentru reducerea fosforului și două reactoare biologice secvențiale cu nămol activ.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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