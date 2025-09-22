România, gata de iarnă mai devreme? Ce ne așteaptă în sezonul rece
România, gata de iarnă mai devreme? Ce ne așteaptă în sezonul rece
Un nou vortex polar care se formează în jurul Arcticii ar putea să ne aducă iarna mai devreme decât ne-am obișnuit. Meteorologii spun că, teoretic, zăpada ar putea să se aștearnă încă din ultima lună de toamnă, însă deocamdată e greu de spus exact cât de frig va fi și când vor apărea primele ninsori.
Experiența anilor trecuți arată că iernile au fost tot mai blânde, cu perioade scurte de frig și zăpadă, alternând cu episoade mai calde.
Românii se pot aștepta la schimbări rapide de temperatură, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. În mod normal, după 21 noiembrie, apar primele răciri serioase, iar stratul de zăpadă se poate așterne nu doar la munte, ci și în zonele de câmpie, chiar dacă ultimele ierni au fost mai călduroase.
Pe măsură ce ne apropiem de finalul toamnei, prognozele vor fi mai precise, dar alternanțele între perioade calde și frig vor rămâne o constantă, așa cum am văzut deja în ultimii ani.
Meteorologii recomandă să fim pregătiți pentru schimbări bruște de vreme, mai ales când vine vorba de drumuri, îmbrăcăminte și activități în aer liber. Chiar dacă temperaturile exacte nu pot fi estimate acum, românii ar trebui să se obișnuiască cu ideea că iarna poate să vină mai devreme și că episoadele de frig și ninsoare pot apărea chiar înainte de începutul oficial al sezonului rece.
„Nu trebuie să excludem niciodată o posibilitate ca iarna în România să aducă primele ninsori încă din ultima lună de toamnă, mai ales începând după 21 de noiembrie. Este o tradiție în acest sens, să consemnăm episoade cu răciri și zăpadă.
Iarna în ansamblu înseamnă strat de zăpadă nu numai la munte, iar ultimele ierni au fost cele mai călduroase. Pe măsură ce ne apropiem de ultima lună de toamnă vom putea să apreciem cum va fi iarna lui 2025-2026”, a declarat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, la Digi24.
