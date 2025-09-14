România exportă gaze chiar și când prețul crește: Ungaria și Republica Moldova primesc milioane de metri cubi
România continuă să exporte gaze chiar dacă prețurile cresc, iar Ungaria și Republica Moldova primesc milioane de metri cubi
Prețul gazelor a crescut cu 10% după ce producția internă s-a redus cu doar 2%. Această evoluție arată cât de sensibilă este piața românească și cât de puțin spațiu de manevră există atunci când apar chiar și modificări minore.
Scăderea producției a fost cauzată de lucrările de mentenanță desfășurate de OMV Petrom și Romgaz, o procedură normală din punct de vedere operațional, necesară pentru ca instalațiile să funcționeze în siguranță pe termen lung. Chiar și aceste revizii planificate pot provoca însă un efect imediat asupra pieței, în lipsa unor stocuri suficiente sau a unor surse alternative care să acopere golul.
Creșterea de 10% a prețurilor în urma unei reduceri de doar 2% a producției confirmă faptul că cererea și oferta se află într-un echilibru fragil și că orice dezechilibru, oricât de mic, duce la fluctuații importante. În doar două zile, prețul mediu al gazelor a urcat de la 151,8 lei pe MWh la 167,2 lei pe MWh, chiar dacă pe piețele internaționale cotațiile au rămas stabile.
În paralel, România a continuat să livreze gaze către țările vecine, cu 6,7 milioane de metri cubi trimiși în Ungaria și 2,3 milioane de metri cubi în Republica Moldova. Importurile din Bulgaria au depășit aceste volume, iar diferența a fost probabil direcționată fie către depozite, fie către consumul intern curent.
Dependenta României de producția internă rămâne ridicată, iar deciziile celor doi mari producători, OMV Petrom și Romgaz, influențează direct întreaga piață. Chiar și atunci când este vorba despre lucrări de rutină, efectele se resimt rapid în prețurile finale plătite de consumatori.
