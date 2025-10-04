România este pregătită pentru sezonul de iarnă din punct de vedere al resurselor de gaze naturale: ,,Importurile ar putea fi necesare doar în zile cu temperaturi extreme”

România este pregătită pentru sezonul de iarnă din punct de vedere al resurselor de gaze naturale

Directorul Transgaz, Ion Sterian, a dat asigurări că atât consumatorii casnici și industriali nu vor avea probleme cu alimentarea. Totuși, în cazul în care vor exista temperaturi extrem de scăzute, ar putea fi nevoie de importuri limitate.

Depozitele de gaze din România sunt pline în proporție de peste 94%, iar până la sfârșitul lunii octombrie vor atinge aproape 100%, a precizat directorul Transgaz.

„Deci, fiind astăzi la 94, 7%, undeva la sfârșitul lunii octombrie, când se termină ciclul de înmagazinare de gaze, vom ajunge la peste 97-98 de milioane de metri cubi. Trebuie să ținem cont că temperaturile sunt acum afară n-au mai fost de foarte mulți ani în România și consumul a crescut brusc, ajungând la 23 de milioane de metri cubi de gaze, aproape cât producția internă a României”, a declarat directorul Transgaz, pentru Antena 3 CNN.

El a mai adăugat că importurile ar putea fi necesare doar în zile cu temperaturi extrem de scăzute.

„Deci, dacă se mai înmagazinează, cu siguranță, în funcție de temperatura de afară, circa 100–150 de milioane de metri cubi de gaze, la o iarnă normală nu ar trebui să importăm niciun metru cub de gaz.

Dar, dacă temperaturile vor fi ca în luna februarie, cu cele mai scăzute valori din istoria măsurătorilor meteorologice, e posibil ca, pentru câteva zile, să fie nevoie să importăm câteva milioane de metri cubi de gaze pentru a acoperi deficitul.

Nu pentru că nu există gaze, ele sunt înmagazinate, ci pentru că capacitatea de extracție și de livrare din depozite nu poate să asigure consumul total de gaz.

Dar, una peste alta, la iarnă nu vor fi fi probleme cu gaze la consumatorul casnic și non-casnic”, a mai complet acesta.

