Prețul lemnelor de foc în toamna lui 2025: Cât costă un metru cub anul acesta. Anunțul făcut de Romsilva

Astăzi, 1 octombrie 2025, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a anunțat că în acest an, pune la dispoziția populației circa 2 milioane de metri cubi de lemn de foc, la un preț de bază apropiat de cel practicat anul trecut.

În primele opt luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1.214.251 metri cubi de lemn pentru foc, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, la prețul mediu de 286 de lei pe metrul cub, fără TVA. Menționăm că, în acest an, regimul TVA aplicat lemnului pentru foc a fost modificat.

Regia menționează că din stocurile existente și lucrările de recoltare, estimăm că în cursul anului 2025 unitățile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vor oferi populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru încălzire, volum menținut constant în ultimii ani.

Aceștia mai spun că, în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, prețul variază între 150 lei/metru cub și 600 lei/metru cub, în cazul lemnului livrat din depozite.

,,Oferta actuală de lemn de foc a unităților Romsilva și prețurile de vânzare pot fi consultate pe site-ul www.rosilva.ro, la secțiunea Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc și aici http://romsilva.store/

În premieră, Romsilva oferă lemn pentru foc și prin magazinul online romsilva.store, facilitând astfel accesul populației mai ușor la această resursă”, se arată într-un comunicat publicat de Romsilva pe o rețea de socializare.

