România, eșec în „finala” cu Bosnia și Herțegovina, din preliminariile CM! „Tricolorii” mai doar șansa barajului…
România a pierdut „finala” cu Bosnia și Herțegovina, în preliminariile CM, scor 1-3 (1-0)! „Tricolorii” au condus la pauză, însă au capotat în actul secund, când gazdele au întors scorul și au tranșat ecuația luptei pentru locul secund!
România a terminat în genunchi „finala” din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, o partidă decisivă pentru ocuparea locului secund, cu o prăbușire după pauză, o a doua repriză în care „tricolorii” nu au existat.
Citește și: Albaiulianul Nicolae Stanciu, în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”! Lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria
Bosnia și Herțegovina a întors rezultul senzațional după pauză și este sigură de o clasare pe unul din primele două locuri, fiind la două puncte în spatele Austriei!
Într-o atmosferă tensionată, cu scandări rasiste din tribune și huiduirea imnului, România a încercat să învingă pentru a trece pe locul secund într-o partidă decisivă, în formula de start regăsindu-se și Andrei Rațiu (jucătorul originar din Alba)
Un „meci de totul sau nimic”, la Zenica, a început perfect pentru „tricolori” care au punctat prin Bîrligea (17), primul său gol din actualele preliminarii. Experimentatul Dzeko a egalat după pauză (49) și nebunia a continuat. Drăguș (67) abia intrat în teren a fost eliminat după un minut! Și totul s-a terminat pentru reprezentativa lui Mircea Lucescu în minutul 80, când Bajraktarevic, colegul lui Man la PSV Eindhoven, a înscris superb. Selecționata tricoloră s-a prăbușit, iar Tabakovic (90+4), introdus la pauză, a desăvârșit coșmarul!
O victorie în Bosnia putea cântări decisiv în lupta pentru locul al doilea, care duce la baraj. România are deja bilet acolo, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, însă o clasare pe doi aducea, în teorie, un adversar mai facil în semifinale.
*Scenariu înfiorător!
România a pierdut iar în fața Bosniei, Lucescu este tot mai contestat, și șansele de calificare sunt mici, ținând cont de numele oponenților la baraj, Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia, în primăvara anului viitor. Tragerea la sorți are loc joia viitoare, pe 20 noiembrie, cu începere de la 14.00, ora României. Semifinalele barajului se joacă pe 26 martie 2026, iar finalele, pe 31 martie 2026. Așadar, România va merge la barajul de Mondial doar din postura de câștigătoare de grupă Nations League în ediția 2024/2025, cel mai dezavantajos scenariu dintre cele pe care le aveam la dispoziție înaintea meciurilor de sâmbătă seară. Pentru România și celelalte echipe din urna 4, situația sa va prezenta astfel: joci semifinala barajului într-o singură manșă în deplasare, împotriva unei echipe din urna 1.
Vis la pauză, cosmar la final. Rămasă în 10 oameni (ce prostie, Drăguș!), România a fost întoarsă de Bosnia Herțegovina. Rezultatul elimină orice speranțe în ce privește clasasarea pe locul secund, fiind la 6 puncte în spatele Bosniei. Marți, 18 noiembrie, este ultimul meci, cu San Marino, la Ploiești.
Foto: Prosport, Gazeta Sporturilor
